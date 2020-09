Lady Gaga: “Odiaba ser famosa. No entendía por qué debía seguir viviendo"

La estrella pop habló sobre sus luchas con la depresión y afirmó que perdió su identidad al conocer la fama.

Stefani Germanotta habló sobre su lucha contra la depresión y su desafiante viaje para amarse a sí misma. En una emotiva entrevista con Lee Cowan de CBS, Lady Gaga, de 34 años, se refirió a su batalla interna para convertirse en su alter ego.

“Mi mayor enemiga es ‘Lady Gaga’”, dijo la cantante. “No puedes ir al supermercado. Si vas a cenar con tu familia, alguien viene a la mesa, no puedes cenar con tu familia sin que se trate de ti, siempre se trata de ti. Todo el tiempo es acerca de ti".

La estrella pop compartió que su último disco, Chromatica, ofrece una mirada sincera de una etapa oscuro de su vida, en el cual afrontaba problemas mentales. “No hay una canción en ese álbum que no sea verdad, ni una sola”, le dijo a Cowan.

Por ejemplo, Gaga dijo que la letra de “911” es una “referencia a la medicación que tenía que tomar cuando solía entrar en pánico por ser Lady Gaga” . Cuando se le consultó sobre esos momentos en particular al que alude en Chromatica, Gaga dijo que había llegado a un punto en el que “se rindió por completo [consigo misma]”.

“Odiaba ser famosa, odiaba ser una estrella, me sentía exhausta y agotada”, dijo. “No siempre es fácil si tienes problemas mentales para que otras personas los vean”, continuó Gaga. “Solía autolesionarme (...) No pensé que nadie pudiera ver porque la salud mental es invisible”.

La cantante de “Stupid Love” también reveló que solía tener pensamientos suicidas “todos los días”.

“Realmente no entendía por qué debería vivir más que para estar allí para mi familia”, compartió. “Ese fue un pensamiento y un sentimiento real, ¿por qué debería quedarme?”, se sinceró. “Viví en esta casa mientras la gente me observó durante un par de años para asegurarse de que estaba a salvo”, dijo.

Gaga explicó que su mayor detonante fue ser bombardeado en público. “Si estoy en la tienda de comestibles y alguien se me acerca mucho y me pone un teléfono celular en la cara y comienza a tomar fotografías, entró en pánico total, dolor en todo el cuerpo. Estoy preparada porque tengo mucho miedo”, compartió. “Es como si fuera un objeto, no una persona”. Aún así, Gaga sabía que tenía que seguir y crear música. “Lo juro por mis futuros hijos, no sé por qué, pero tengo que hacerlo”, dijo.

“Resulta que, incluso si querer estar viva, todavía sé cómo escribir una canción”, añadió. Desde el lanzamiento de Chromatica, Gaga le dijo a Cowen que “encontró una manera de amarse [a sí misma] de nuevo”.

“Ya no odio a Lady Gaga”, compartió. "Ahora miro este piano y digo, ‘Uf, Dios mío, mi piano, mi piano que amo tanto. Mi piano, que me deja hablar, mi piano que me permite hacer poesía. Mi piano que es mío’ ".

En el último número de la revista People, Gaga también habló sobre cómo usó la música para sacarla de un lugar oscuro en su vida. "Solía despertarme por la mañana y me daba cuenta de que era ‘Lady Gaga’. Y luego me deprimí mucho y me entristecí, y no quería ser yo misma ", dijo “Me sentí amenazada por las cosas que mi carrera trajo a mi vida y el ritmo de mi vida”.

La ganadora del Grammy, Globo de Oro y un Oscar ha sido sincera sobre cómo, durante años, se centró en su música en lugar de superar el trauma emocional y físico que sufrió después de una agresión sexual al principio de su carrera. Y ha dicho que antes de empezar a trabajar en Chromatica, estaba luchando contra un trastorno de estrés postraumáticoel (TEPT) y la fibromialgia. “Pasé mucho tiempo en una especie de estado catatónico de simplemente no querer hacer nada”, dijo Gaga. “Y luego, finalmente, comencé lentamente a hacer música y a contar mi historia a través de mi disco”.

