Butler dice Miami tiene para luchar con los Lakers

LAKE BUENA VISTA, Fla. No se esperaba que el Miami Heat estuviera en la final de la NBA. No son los favoritos para vencer a los Lakers de Los Ángeles.

Pero aunque la estrella del Heat, Jimmy Butler, está de acuerdo con cualquiera de esos hechos, antes de que comience esta noche el primer partido de la final dentro de la burbuja de la NBA en el Walt Disney World Resort, Butler se mantuvo firme en su creencia de que Miami Heat está igual a los Lakers, repleto de estrellas.

“Un equipo realmente bueno”, dijo Butler ayer, durante el día anual de prensa de la final de la NBA, sobre cómo ve al Heat al ingresar a esta serie. “Eso es todo. Un equipo realmente bueno.

No voy a decir que seamos mejores que los demás, pero no creo que seamos menos. No es así”, agregó.

“Entonces, ¿nadie nos eligió para estar aquí? Está bien. Estoy bastante seguro de que nadie nos elige para ganar tampoco. Está bien. Pero lo entendemos. Lo aceptamos, porque, al final del día, realmente si no lo hacemos. No importa. Vamos a salir aquí y competir, jugar juntos como siempre lo hemos hecho, y voy a ver dónde terminamos. Pero al final del día vamos a hacer esto a nuestra manera, a la manera de Miami Heat, y de esa manera nos ha funcionado todo el año”.

El Heat es un grupo que no solo ha desafiado las expectativas, sino que las ha superado. Miami era catalogado para perder contra Milwaukee en las semifinales de la Conferencia Este y de Boston en la final de la Conferencia Este.

Y, en ambas series, el Heat desgastó a sus oponentes. Es una mentalidad singular que le sirvió bien al equipo, y ahora la tiene de regreso en la final de la NBA por primera vez desde 2014, cuando LeBron James, su oponente en esta serie, fue el último con el uniforme del Heat.

Y aunque Butler puede pensar que su equipo no es un perdedor en esta serie, reconoció que, para él y para la mayoría de sus compañeros de equipo, llegar tan lejos es una nueva experiencia y habrá algunos nervios comience el primer partido esta noche.