A 10 días de haber iniciado el plan “la Ruta de la Limpieza” en el municipio Santo Domingo Este, residentes continúan lanzando basura en distintas vías de esa demarcación, incluso en lugares donde se habían eliminado vertederos improvisados.

Esta situación se pudo constatar principalmente en avenidas como Las Américas, Faro a Colón, España, Charles de Gaulle, Carretera Mella y Sabana Larga, entre otras.

Varias personas fueron vistas lanzando desechos sólidos en lugares que habían sido higienizados durante el operativo “Ruta de la Limpieza” , haciendo caso omiso a letreros que indican no lanzar basura en ese lugar.

Durante un recorrido por los sectores Villa Duarte, Los Mameyes y Los Frailes, personas consultadas afirmaron que los camiones solo pasan por la avenida principal, dejando sin servicio de recolección de los desechos sólidos a muchos barrios.

“Nosotros no queremos crear cúmulos de basura, pero no nos queda otra opción ya que los camiones no están pasando por el barrio. Solo pasan por la avenida así que venimos aquí”, dijo Carlos Encarnación, residente en Los Mameyes.

Ramón Abreu, empleado del Ayuntamiento Santo Domingo Este (SDE), dijo que las juntas de vecinos deben involucrarse para eliminar los cúmulos de basura, tras entender que los propios vecinos vigilar para impedir que se formen estos vertederos.