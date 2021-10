Abinader advierte a los dominicanos que no vayan a Haití

El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió el día de hoy a los dominicanos que no vayan a Haití.

Reiteró que en el vecino país no hay seguridad, “hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití, que no hay seguridad, no vayan”, enfatizó el mandatario.

Dijo que ha estado actuando con la comunidad internacional para que se haga un acompañamiento a las fuerzas haitianas.

Abinader informó que han reforzado la seguridad en las zonas fronterizas para evitar que la violencia que se vive en Haití pase a República Dominicana.

El presidente habló sobre unos camioneros dominicanos que están retenidos en Haití.

Dijo que se están coordinando acciones desde la vía diplomática para lograr su regreso al territorio nacional.

El mandatario explicó que en Haití hay secuestradas personas de 12 países diferentes.