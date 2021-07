Abinader dice hay una confianza sin precedentes en el desarrollo del país

“Yo puedo decir hoy que hay una confianza sin precedentes en la República Dominicana, en el desarrollo de este país”, la expresión es del presidente Luis Abinader durante su participación hoy, del primer palazo para la construcción del edificio regional de la AsociaciónPopular de Ahorros y Prestamos (APAP) en Santiago.

El primer mandatario de la nación agregó que en este momento no hay un grupo empresarial importante que no tenga un proyecto, que no esté desarrollando, de expansión de sus negocios, aseguró el presidente Luis Abinader.

El presidente Abinader aprovechó y envió un mensaje de confianza para que a la vez con ese deseo de expansión de negocios de las empresas del país, sepan que tienen un Gobierno que los va a apoyar de manera sincera, eficiente y transparente.

El gobernante habló durante el acto de primer palazo de la construcción del edificio regional norte de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), en la ciudad de Santiago, con una inversión de RD$758 millones, algo que fue valorado por el presidente Luis Abinader como una muestra de confianza sin precedentes en el desarrollo del país.

El mandatario precisó que todos estos proyectos que financia la APAP, al igual que otros impulsados por diferentes instituciones cumplen con el objetivo principal del Gobierno, que es la creación de empleos.

“Por eso estaremos siempre apoyando proyectos como este. Cuenten siempre con todo el apoyo de este Gobierno, sigan su desarrollo, sigan su confianza, la de ustedes, la de sus miembros, que este país no solamente se va a recuperar del Covid, sino que se va a recuperar más fuerte”, manifestó el jefe de Estado.