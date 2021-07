Apresan hombre que mató otro por robo de un gallo en La Romana

Fue localizado y apresado este jueves en el distrito municipal Verón- Punta Cana un hombre que en diciembre del 2015 mató a otro a cuchilladas por el supuesto robo de un gallo en Guaymate, La Romana.

Yan Clode Cardor Pie, tras cometer el crimen huyó y se refugió en Verón, donde finalmente fue atrapado.

En declaraciones a la prensa Yan Clode narra cómo sucedieron los hechos.

Dijo que mató a José Cayacoa, porque "este me robó un gallo y cuando fuí a reclamar me cayó a machetazos, me bandeó la cabeza, la mano y para quitármelo de encima, yo ya con el rostro ciego de sangre, lo maté".