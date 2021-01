Entre llantos y exigiendo justicia parientes velan motoconchista ultimado en Las Flores de San Cristóbal

Con expresiones de dolor y consternación, familiares y vecinos esperan el cuerpo sin vida de Wilkin Hernández, conocido como Quile, de 38 años, ultimado la tarde del sábado en el sector Las Flores de San Cristóbal.

"Por qué me quitó a mi muchacho así, porque él quiso y ya. Mi hijo no tenía problemas con nadie, por qué me lo quitó, por qué me lo quitó. Él sabía que mi hijo tenía una madre, que hace cuatro años se me murió una hija. Cómo él me hace eso”, expresaba la madre mientras lloraba desconsoladamente.

María Pinales, conocida como Lelé, narra que el pasado sábado tres horas después que dos bandas se enfrentarán a tiros, que supuestamente se disputan el control de los puntos de drogas del sector, su pareja llegó de la parada de motor ubicada en la clínica San Cristóbal, donde trabajaba como motonchista sin tener conocimiento de lo sucedido.

"Cuando él llegó yo le conté de lo sucedido y yo le dije que me llevara a comprar algo para la cena, cuando cogimos el callejón ellos nos cayeron atrás tirándonos tiros. Las balas me pasaban por los lados hasta que finalmente le dieron uno a él en la cabeza y nos caímos", explicó la señora Pinales, quien según ella su pareja no tenía problemas de ninguna índole con nadie.

La pareja del motoconchista, que deja en la orfandad a cinco niños, también manifestó que mientras pedía auxilio, los desaprensivos le vociferaban que ellos debían "empezar por alguien a matar, se van ustedes".

En el enfrentamiento a tiros previo a la muerte de Quile, también cayeron muertos Narciso Lorenzo Vizcaíno, alias Cheito y Jairon Grullar Vizcaino, y otras tres personas resultaron heridas.

En la casa materna del motoconchista donde aún esperan que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) entregue el cuerpo, eran sonoros también los reclamos de justicia por el crimen, que mantiene consternados y en asombro a parientes y allegados.

Jean Carlos Hernández, dijo que confía en que las autoridades van a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de la muerte de su hermano.

Afirmó que el responsable de quitarle la vida a su hermano es un supuesto narcotraficante identificado como “Nicolino”, perteneciente a una banda conocida como “Los Hookeros”.