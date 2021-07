Tras el fallecimiento de la madre del expresidente Leonel Fernández la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y varias figuras de la clase política del país, acuden a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln a solidarizarse con el líder de la Fuerza del Pueblo.

Desde que se dio a conocer la partida de la señora Yolanda Reyna figuras como el presidente de la República, y otras destacadas personalidades, también han expresado sus condolencias hacia la familia Fernández Reyna.

En medio de una inmensa tristeza, desde las 6:30 de la tarde de este jueves se encuentran expuestos los restos de la señora Reyna en la funeraria para ser sepultados en el día de mañana a las 4:00 de la tarde en el cementerio Cristo Redentor.

A pocos minutos de las 6 de la tarde, dirigentes políticos de diferentes partidos empezaron a llegar a la funeraria Blandino a extender su solidaridad con el exmandatario Leonel Fernández.

Otras figuras

Entre los políticos que acudieron a dar su pesar por la muerte de la señora Reyna se encuentra además los ex ministros de Obras Públicas Víctor Diaz Rúa y Manuel de Jesús -Freddy- Pérez; el exsenador José Rafael Vargas; Ángel Lokward, ex embajador; Haivanjoe NG Cortiñas, ex contralor de la República; el exsenador Prim Pujals y la ex directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo.

Asimismo, los senadores Franklin Rodríguez, Faride Raful, Dionis Sánchez, Antonio Marte, Félix Bautista, Milciades Franjul, Ramón Rolegio Genao, entre otros legisladores de la Cámara Alta.

La señora Yolanda Reyna Romero, de 94 años, falleció la mañana de este miércoles por problemas de salud que la aquejaban tras haber sido sometida a una operación en la cadera, luego de sufrir una caída el pasado 7 de julio.

Fue ingresada el lunes en el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González, ubicado en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional. La señora se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).