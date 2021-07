Luis Miguel fue operado de emergencia tras sufrir aparatoso accidente

El cantante Luis Miguel fue operado de emergencia después de sufrir un aparatoso accidente en Los Ángeles. De acuerdo con Univision, “El Sol” entró al quirófano después de lesionarse el hombro tras una caída.

Fue hospitalizado en una clínica de Estados Unidos. Se sabe que al momento el intérprete ya fue dado de alta y este incluso pidió salir de manera voluntaria del hospital para así evitar la confrontación con medios de comunicación.

Un cercano al cantante detalló que este incluso recogió sus propios medicamentos en una farmacia cerca del hospital donde fue operado y que se retiró lo más rápido que pudo. Al tiempo, la noticia se ha mantenido a discreción.

Raúl de Molina, había informado que “El Sol” estuvo en la bahía de Acapulco, pero volvió hace unos días a Los Ángeles, fue en esta ciudad donde sufrió el accidente que lo llevó al hospital. De Molina reveló que Luis Miguel acudió a una clínica de Santa Mónica.

“Luis Miguel se fue a Los Ángeles, ahí se cayó y se lesionó el hombro. Tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital de Santa Mónica”. Después de su revisión, el intérprete de Tengo todo excepto a ti fue dado de alta y supuestamente su recuperación la está haciendo en un hotel de Beverly Hills.

Los reportes no indican el motivo exacto que causó la lesión: “Esto pasó el domingo. No sabemos con exactitud los detalles de cómo se lesionó el hombro, pero sí tuvo que ir al hospital y ahí está en una suite en la que obviamente no puede entrar nadie, incluso él mismo se acercó a una farmacia en la que recogió todos los medicamentos que le mandaron en el hospital y se fue ahí para recuperarse”.

FUENTE: INFOBAE