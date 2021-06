Milton Morrison revela encontró mafia en Edesur

El administrador gerente general de Edesur, Milton Morrison, reveló que encontró una mafia interna con las empresas contratistas y empleados que a lo largo de la historia de la compañía han estructurado esquemas ilegales de cobros de energía fuera de lo que es la distribuidora.

Expresó que han descubierto varios casos así y de igual manera se encuentran sancionando y desvinculando a las personas involucradas. Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista realizada en el programa “Una Nueva Mañana” conducido por Colombia Alcántara y transmitido de lunes a viernes a las 7 a.m. por Teleradio América.

El funcionario explicó que el reto más importante de cualquier empresa distribuidora es el combatir la cultura de hurto y robo de energía y de no pagar la factura.

Aseveró que la pandemia ha impactado de manera económica trayendo como consecuencia que en los últimos meses 700 o más clientes comerciales e industriales han dado de baja su servicio, declarando que no pueden pagarlo, pero muchos han tendido a ir a la ilegalidad y que actualmente se encuentran trabajando para romper con ese esquema de ilegalidad y llevar a esos usuarios a clientes. Destacó que gran parte de las famosas pérdidas de las distribuidoras tiene que ver con la energía que la gente usa, pero que no paga.

Sobre las sanciones que deben aplicarse a este tipo de clientes dijo que se encuentran haciendo un trabajo con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (​PGASE) que incluyen allanamientos y sometimientos.

Además, el Administrador gerente de Edesur aclaró que es una falacia decir que con los costos actuales que tenemos de generación se puede bajar la tarifa. Esto lo expresó con relación al tema Punta Catalina añadiendo que lo que debe llegar a la República Dominicana es que los políticos hablen la verdad.

Recordó que en el 2013 cuando empezó el proyecto de Punta Catalina, decía que ese proyecto no era verdad porque “nos vendieron que Punta Catalina se iba a construir para bajar la tarifa a los clientes y esa no era la realidad ni había posibilidad de hacer eso”.

Compromiso con Luis Abinader

Morrison expresó que su compromiso con el Presidente de la República Luis Abinader que va hasta que la constitución se lo permita y que se siente muy contento con la decisión de haber apoyado el cambio.

Detalló que el sistema eléctrico dominicano en término de lo que es la tarifa ya tiene un subsidio y lo que más podía pasar era reducirlo, pero no bajar la tarifa por debajo del subsidio. Puntualizó que todo inicio con una gran mentira y que Punta Catalina ha venido a fortalecer la oferta eléctrica de generación nacional, pero eso no significa que vaya a ver una reducción. Enfatizó que cuando “te pones a ver los costos de generación como las empresas distribuidoras compramos la generación con relación al precio a como le vendemos al cliente no es un margen muy grande”.

Morrison explicó que la realidad es que tenemos que seguir avanzando para ver si en algún momento tenemos un sector autosostenible y que beneficie en termino de tarifa más baja al cliente, pero para eso necesitamos que las empresas generadoras vendan más barato para entonces las distribuidoras poder hacer esa disminución y que como está ahora mismo no podemos hacerla.

Déficit financiero de las distribuidoras

Milton Morrison aclaró que el año pasado el déficit financiero fue menor por el efecto de la pandemia y que este año quedaremos se proyecta que quedaremos muy por debajo del año 2018 y 2019 ya que han empezado a trabajar en un esquema de eficiencia. Dijo que en los 10 meses que tienen operando, la empresa no ha comprado nada de materiales por diversas circunstancias, pero que eso les ha permitido trabajar con todo lo que había ahí, recuperando cientos de millones de pesos.

Explicó que el déficit de la distribuidora fundamentalmente viene dado por el subsidio a la tarifa, ya que la gente entiende que son las empresas distribuidoras que son deficientes y es el gobierno dominicano a través de Hacienda que tiene que darle un dinero. “El estado nos subsidia a nosotros como clientes para que no paguemos una tarifa más alta y se lo transfiere a las empresas distribuidoras”.

Aclaró que 98.5% de toda la demanda eléctrica se está cumpliendo. Los apagones que la gente percibe son por averías y mantenimientos programados. De igual forma expresó que podemos ser más eficientes y hacer más competitivo al país y que debemos lograr un precio de energía más barato para el cliente.