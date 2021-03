Presidente Abinader sobre muro en la frontera: “Ya eso tiene su presupuesto asegurado”

El presidente Luis Abinader informó este sábado que la construcción del muro en la frontera está en planificación y que el Gobierno cuenta con el presupuesto para su edificación.

“Usted sabe que ese es un proceso que tiene que ir de presentación y licitación y después se determina la mejor propuesta, pero ya eso tiene su presupuesto asegurado”, expresó el mandatario durante su visita a San José de las Matas.

De acuerdo con informaciones publicadas en los diferentes diarios del país, el plan completo de seguridad fronteriza requiere de un monto máximo de 224 millones de dólares, más una garantía extendida por un monto tope de 15.7 millones de dólares, a ser ejecutado por el Ministerio de Defensa.

El dirigente del partido Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, expresó este martes su respaldo a la construcción de la verja fronteriza entre República Dominicana y Haití,alegando que el costo del muro es insignificante en comparación con la solución que daría a uno de los desafíos más grandes del país: la migración haitiana.

Aseguró que en el territorio nacional se han realizado obras más costosas como son el Metro de Santo Domingo y la termoeléctrica Punta Catalina.

“El ataque ahora es por el costo...sólo digo que costaría entre un tercio y una cinco parte de lo que costó el Metro...ocho veces menos que lo que costó Catalina”, escribió en un mensaje de Twitter.

La posibilidad y viabilidad de que se construya un muro en la frontera domínico-haitiana ha sido por décadas un tema que ha generado posiciones a favor y en contra y, que en los últimos años, ha motivado reacciones hasta del propio presidente actual de Haití, Jovenel Moïse.

“En la segunda mitad de este año 2021 empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países: República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos, e incluirán una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto, además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos”, dijo el presidente Abinader en su discurso de rendición de cuentas.

“Con todo ello y en un plazo de dos años, queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años y lograr la protección de nuestra integridad territorial que llevamos buscando desde nuestra independencia”, agregó el mandatario.

En diciembre de 2019, mientras se generaban discusiones por la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos y México que realizaba el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, el presidente Jovenel Moïse fue consultado sobre un eventual levantamiento de un muro entre el vecino país y el territorio dominicano, lo que manifestó no le preocupa.

“Soy el presidente de Haití. Lo que me interesa es proteger a los ciudadanos en Haití. Me interesa trabajar por el desarrollo de mi país. Me intereso porque los 27.750 kilómetros de tierra y casi 90.000 kilómetros de mar se respeten, porque es lo que dice la Constitución”, dijo el mandatario haitiano en la reseña de una entrevista reseñada por EFE.

