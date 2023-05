Qué serie o película ver esta noche en Netflix

La madre

Jennifer Lopez en su nuevo protagónico para el thriller de acción «La madre». (Netflix)

Esta película de acción protagonizada por Jennifer Lopez y dirigida por Niki Caro cuenta una historia muy singular. Una madre es, a la vez, una asesina mortal que saldrá de su escondite varios años más tarde para proteger a su hija, que dio en adopción desde muy pequeña debido a que era perseguida por criminales muy peligrosos. Actúan también Lucy Paez, Omari Hardwick, Joseph Fiennes, Gael García Bernal, entre otros más.

Black Knight en Netflix

«Black Knight» es una serie surcoreana de ciencia ficción. (Netflix)

El actor Kim Woo-bin protagoniza esta producción en el rol del repartidor 5-8, un hombre que tendrá que hacerse cargo del refugiado Sa-wol en medio de un contexto distópico desatado por una contaminación atmosférica extrema a nivel global. La historia está basada en el cómic digital Delivery Knight, creado por Lee Yoon-gyun.

Resumen:

En esta serie de ciencia ficción ambientada en una Corea posapocalíptica, un repartidor intenta hacer justicia en un mundo donde los refugiados están privados de sus derechos.

Presagio en Netflix

Película de desastres y ciencia ficción protagonizada por Nicolas Cage- (Escape Artists)

Película de desastres de ciencia ficción británica de 2009 dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Nicolas Cage. Se filmó en Docklands Studios Melbourne, Australia, utilizando varios lugares para representar el escenario del área de Boston de la película. La película se estrenó el 20 de marzo de 2009 en los Estados Unidos.

Resumen:

Cincuenta años después de que fuera enterrado en una cápsula del tiempo, el documento críptico de una niña cae en manos de Caleb Koestler, el hijo del profesor John Koestler (Nicolas Cage). Él se da cuenta de que el mensaje enumera con precisión los desastres importantes de las últimas cinco décadas y predice tres calamidades futuras, una de ellas un cataclismo global. Cuando sus advertencias caen en oídos sordos, John solicita la ayuda de la hija y la nieta del autor profético para tratar de evitar el desastre final.

La reina Cleopatra en Netflix

Producción basada en hechos históricos que produce la actriz Jada Pinkett Smith. (Netflix)

Miniserie documental de cuatro episodios que profundiza en el legado de Cleopatra, gobernante del Antiguo Egipto y la última en este cargo que perteneció a la dinastía ptolemaica (que sucedió a Alejandro Magno). La ficción aborda las etapas más importantes de su reinado, desde su ascenso al trono y un notable vínculo con el Imperio Romano hasta el fin de sus días como reina.

Resumen:

La productora ejecutiva Jada Pinkett Smith presenta esta serie documental que explora la vida de reinas de África emblemáticas. Esta temporada trata sobre la reina Cleopatra, la mujer más famosa, poderosa e incomprendida del mundo; una reina audaz cuyos amores y encanto eclipsaron su mayor fortaleza: su inteligencia. Cleopatra se transformó en un ícono, y su historia ha sido retratada y reescrita a lo largo del tiempo. Ahora, esta serie replantea su fascinante vida y su astucia política, como también formula preguntas en torno a sus raíces, tema que continúa siendo objeto de debate.

El lado profundo del mar en Netflix

Película de 1999 que se basó en la novela homónima de Jacquelyn Mitchard. (Netflix)

Conocida en inglés como The Deep End of the Ocean, esta película clásica de los noventa retrata de manera perfecta un melodrama. Michelle Pfeiffer encarna a Beth Cappadora, una madre de familia que, durante una salida con sus hijos, pierde a uno de ellos. La mujer se culpa por el hecho y vive con ese remordimiento por nueve años hasta que un pequeño llega un día a su puerta para ofrecerle servicios de jardinería. Para ella, se trataría de su hijo, Ben, aunque no podría asegurarlo. Actúan también Treat Williams, Jonathan Jackson, John Kapelos, Whoopi Goldberg, entre otros más.

Resumen:

Una madre se desespera cuando desaparece su hijo de tres años. Nueve años más tarde, en su nuevo barrio conoce a un niño que tiene un parecido asombroso con su hijo Ben.

En el lugar equivocado en Netflix

Una de las últimas películas Bruce Willis llegó al streaming. (Netflix)

En 2022, se estrenó una de las más recientes películas de Bruce Willis, el reconocido actor de Hollywood diagnosticado con demencia frontotemporal. Del género policial y criminal, la historia sigue a un exjefe de la policía que presencia un asesinato en su pequeño pueblo. Él es el testigo clave del caso, sin embargo, su propia hija corre peligro si decide hablar, pues un mafioso busca silenciarlo mediante amenazas. Actúan también Ashley Greene (Crepúsculo), Michael Sirow (Fuera de la justicia), Stacey Danger, Texas Battle, Massi Furlan, entre otros más.

Resumen:

Un capo de la droga comete un error con consecuencias nefastas cuando amenaza a la hija del exjefe de policía que va a testificar en su contra.

Diamantes turbios en Netflix

«Diamantes turbios» es un thriller dramático que se estrenó el pasado 21 de abril. (Netflix)

Thriller belga que se ubica actualmente en el Top 10 de las series en habla no inglesa más vistas de la plataforma. La historia sigue Noah Wolfson (Kevin Janssens), un hombre que proviene de un entorno judío ortodoxo y vuelve a sus orígenes cuando su hermano se quita la vida. En su regreso, descubre que muchas situaciones han cambiado: la mafia local ha amenazado el negocio familiar y sus otros hermanos no pueden salvarlo de la quiebra.

Resumen:

Drama sobre crímenes en ocho partes que narra los conflictos de los Wolfson, una familia judía ultraortodoxa en el seno de la famosa industria del diamante en Amberes, Bélgica. Cuando su hijo menor se quita la vida, su distanciado hermano Noah —que le dio la espalda a la religión y encontró un nuevo hogar en el crimen organizado de Londres— regresa a Amberes y descubre que el negocio de la familia está a punto de derrumbarse bajo el dominio de la mafia local.

¡Que se besen! en Netflix

Comedia romántica de origen polaco que ha causado polémica. (Netflix)

Película polaca que ha causado controversia por centrarse un mujeriego que va tras una mujer que está a punto de casarse. Se encuentra entre las producciones de habla no inglesa más vistas de la plataforma, pero también ha recibido críticas por tener una perspectiva machista y sexista en su historia y personajes. Está protagonizada por Zofia Domalik y Mateusz Kościukiewicz.

Resumen:

En este comedia romántica, un famoso mujeriego intenta seducir a una futura novia que está a punto de casarse.

La reina Charlotte: una historia de Bridgerton en Netflix

Cuenta la historia de la unión de la joven Charlotte con el rey George, que no solo fue una gran historia de amor sino también un punto de inflexión a nivel social. (Netflix)

Shonda Rhimes expande las historias de Bridgerton con una precuela centrada en la monarca Charlotte, originalmente interpretada por Golda Rosheuvel. La serie explora los orígenes de esta mujer poderosa del Reino Unido y cómo desde muy joven estaba dispuesta a cambiarlo todo. India Amarteifio y Corey Mylchreest son los protagonistas en los respectivos roles de las versiones jóvenes de la reina Charlotte y el rey George.

Resumen:

Centrada en el ascenso al poder y la popularidad de la reina Charlotte, esta precuela del universo de Bridgerton cuenta la historia de la unión de la joven Charlotte con el rey George, que no solo fue una gran historia de amor sino también un punto de inflexión a nivel social, porque se crearon las tradiciones de la alta sociedad que heredaron los personajes en Bridgerton.

El padre en Netflix

“El padre” cuenta con las actuaciones de Anthony Hopkins y Olivia Colman. (Netflix)

Anthony Hopkins se llevó el premio Oscar por esta cautivadora actuación de un hombre que enfrenta la confusión y el miedo cuando va perdiendo conexión consigo mismo y con la realidad. Se trata de una adaptación de la obra teatral de Florian Zeller que él mismo se encargó también de llevar al cine y por la que tuvo un gran recibimiento en los festivales de cine en 2020. El elenco lo completan Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen Poots, Olivia Williams y Mark Gatiss.

Resumen:

Un hombre rechaza la ayuda de su hija según va envejeciendo. A medida que intenta dar sentido a sus circunstancias cambiantes, comienza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente e incluso del tejido de su realidad.

Alias en Netflix

El actor francés Alban Lenoir es el protagonista y co-director de «Alias». (Netflix)

Thriller de acción de origen francés dirigido por Morgan S. Dalibert y Alban Lenoir, quien a su vez también lo protagoniza. La historia sigue a un agente especial que se infiltra en una organización criminal con el propósito de ganar su confianza, sin embargo, jamás esperó que desarrollaría una inesperada amistad con el hijo del jefe de la mafia.

Resumen:

Ni Dios, ni amo. Un asesino a sueldo con lealtades que cambian según sus tareas encubiertas se ve obligado a adoptar la identidad más difícil de su carrera: su verdadero yo.