Si ya te vacunaste, no hagas esto

Si formas parte de más del 20% de la población mundial que ya recibió al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, atento: te dejamos aquí 4 errores que debes evitar para seguir cuidándote a ti y a quienes te rodean.

1 – Pensar que estás ‘completamente vacunado’ después del segundo pinchazo

Seguramente has escuchado a algún familiar o amigo decir «ya estoy vacunado» luego de recibir la segunda dosis de las vacunas que requieren dos dosis, como las de Pfizer/BioNTech, la de AstraZeneca o de Moderna, o tras la dosis única de Johnson & Johnson. Sin embargo, recuerda: no se considera que estás «completamente vacunado» hasta dos semanas después de completar el esquema de vacunación.

Según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), «por lo general el organismo necesita dos semanas después de la vacunación para generar protección (inmunidad) contra el virus». Por eso, si ya te estás preparando para retomar ciertas actividades, ten presente estos plazos.

2 – Pensar que ya no puedes contagiarte

«Algunas personas que están totalmente vacunadas contra el covid-19 podrán enfermarse porque las vacunas no son 100 % efectivas», explican los CDC. La posibilidad es pequeña, pero existe, y esto implica que en algunos casos puedes infectarte.

Según estudios realizados en condiciones del mundo real, después de las dos dosis las vacunas de Pfizer y Moderna son 90% efectivas para prevenir las infecciones, incluso las asintomáticas. Lo bueno es que, en caso de contraer el virus, la vacuna puede ayudar a que no te enfermes con gravedad, explica la institución.

Un apunte: los CDC dicen que la información actual sugiere que las vacunas que se están aplicando en Estados Unidos (que cuentan con la autorización de emergencia por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos) «ofrecen protección contra la mayoría de las variantes«. No obstante, advierten que «algunas variantes podrían ocasionar que algunas personas se enfermen incluso con la vacuna completa».

¿Qué pasa con las otras vacunas? La de AstraZeneca, la Sputnik V y la de Sinovac, que se están aplicando en muchos países de Latinoamérica y/o Europa, tienen distintos niveles de eficacia para prevenir las infecciones. Así como las de Estados Unidos, ninguna es 100% eficaz, por tanto, también puedes contagiarte tras recibirla.

3 – No aislarte si tienes síntomas

Ya estás «completamente vacunado» (es decir, pasó el tiempo que corresponde) y empiezas a sentir síntomas de covid-19. Algunos meses atrás habrías suspendido cualquier actividad para aislarte, pero ahora, como te diste las dos dosis, tal vez estás con la guardia baja. Error. Los CDC dicen que cualquier sujeto vacunado con síntomas debe «aislarse y ser evaluado clínicamente». Y esto especialmente si estuviste expuesto a una persona con covid-19 o con la sospecha de estar infectado.

Por el contrario, si estuviste con alguien con coronavirus pero no tienes síntomas, no es necesario que te aísles ni que te hagas una prueba. Esto tiene una excepción: la agencia explica que, si vives en un «entorno grupal», por ejemplo «un centro correccional o de detención o una vivienda grupal», sí tienes que hacerte la prueba aunque no tengas síntomas.

4 – Dejar de lavarte las manos con frecuencia

Tal vez nos dé vergüenza admitirlo, pero muchos de nosotros nos hemos relajado en lo que respecta al lavado de manos. Y no, no es una percepción: un nuevo estudio que se hizo en un hospital de Chicago encontró que el nivel del lavado de manos bajó a niveles precovid. A este se le suma una encuesta de enero que mostró que el 57% de los entrevistados afirmaba lavarse las manos seis o más veces al día, en comparación al 78% que decía que se lavaba las manos con frecuencia cuando se hizo la misma encuesta en los primeros días de la pandemia.

Estar completamente vacunado no es motivo para dejar de lavarte las manos con frecuencia cuando te encuentras en entornos cerrados. Los CDC explican que «en los espacios públicos cerrados es poco probable poder saber si otras personas están vacunadas o si corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del covid-19». Por este motivo deberías seguir lavándote las manos con frecuencia, además de usar la mascarilla (al menos cuando es requerido) y cubrirte cuando vayas a toser.