Escribir sobre tecnología es mi trabajo, pero soy como la mayoría de ustedes: No le he encontrado mucho uso a los nuevos tipos de inteligencia artificial como ChatGPT. Tal vez te encante ChatGPT y lo uses constantemente. A la mayoría de la gente no.

Alrededor de dos tercios de los encuestados en un estudio reciente para la división de defensa de Consumer Reports dijeron que no habían utilizado un chatbot de IA en los seis meses anteriores. Una encuesta de Pew del verano pasado también reveló que la mayoría de los estadounidenses nunca habían probado ChatGPT.

Si estás en la mayoría de los que no usan IA, no pasa nada por prestar sólo un poco de atención a los chatbots en este momento. Los nerds de la tecnología pueden gritarme, pero para muchas tareas, los chatbots no merecen tu tiempo o el riesgo de errores catastróficos. Es mejor utilizar tecnologías más sencillas.

Si usamos chatbots para cosas equivocadas -como usar un soplador de hojas para secarte el pelo- corremos el riesgo de sentirnos decepcionados con la tecnología. Voy a poner cuatro ejemplos para mostrar para qué puede servir un chatbot y cuándo puede ser la elección equivocada.

Por ahora, recomiendo que la mayoría de la gente empiece con la IA de imagen y texto de Microsoft llamada Copilot. (Hasta hace poco, el chatbot se llamaba Bing. Quizá hayas visto el anuncio de Copilot durante la Super Bowl). Copilot es una de las versiones más actualizadas de IA que puedes usar gratis y Copilot está disponible para todo el mundo en la web, iPhone o aplicación Android.

Cuando te cueste encontrar la palabra adecuada, puede que una búsqueda en Internet o en Merriam-Webster no te sirva. Copilot lo hizo bastante bien. (Si le haces exactamente la misma pregunta a Copilot, probablemente obtendrás una respuesta diferente. Así funcionan estos chatbots).

Menos útil: Utiliza un diccionario o tesauro en línea si buscas la ortografía de una palabra, su definición o un sinónimo de “acostumbrado a”.

No es práctico crear escenas raras de pájaros. Sólo es divertido. Quizá generarías una imagen para una invitación a una fiesta o para hacer una lluvia de ideas sobre un posible logotipo de empresa. Las imágenes generadas por IA tienen muchos problemas, como las denuncias de que plagian obras de artistas y se basan en estereotipos racistas y sexistas.

Utilicé tres fotos diferentes de mi planta de interior. Copilot de Microsoft acertó dos veces. Es una aglaonema. El chatbot también describió el fondo de la imagen, aunque yo no se lo pedí. No necesitas un chatbot de inteligencia artificial poco fiable para identificar plantas, personas, lugares emblemáticos o logotipos. Utiliza la aplicación Lens de Google o una aplicación de identificación de plantas como Seek.

El artículo es un análisis de cómo la política gubernamental hundió a las empresas estadounidenses y potenció a las chinas en el mercado de equipos esenciales de Internet y telefonía. El fascinante ensayo tiene un tiempo estimado de lectura de 80 minutos. El resumen de Copilot de Microsoft no era perfecto, pero era tan bueno que solté un improperio.

Le pedí a Copilot que me recomendara una bicicleta de carretera para un ciclista recreativo como yo que necesita una bicicleta cómoda para carreteras en mal estado por 2.000 dólares o menos. La respuesta de Copilot pareció repetir las reseñas de Cycling Weekly y Cycling News. Además, Copilot se saltó mi presupuesto y me sugirió bicicletas de carreras caras que no son adecuadas para un principiante.

Microsoft afirmó que está perfeccionando constantemente los resultados web en los que se basan los chatbots de IA y que la empresa se compromete a “mejorar la calidad de esta experiencia para convertirla en una herramienta útil para todos.” Podrías leer esos sitios web de ciclismo y saltarte el chatbot. (A mí me pareció que el chatbot Gemini de Google lo hizo mucho mejor en mi búsqueda de compras de bicicletas).

Cuando un chatbot escupe respuestas fuera de lugar, hazle preguntas de seguimiento o regáñale para que lo haga mejor. Lo intenté, pero las respuestas refinadas eran extrañas y requerían más investigación. No merecía la pena mi esfuerzo.

La recomendación general es considerar los chatbots de IA como herramientas de apoyo en procesos creativos o de búsqueda de información, pero no como fuentes definitivas de verdad o precisión. (Imagen ilustrativa Infobae)

Will describió las sugerencias de la IA como “mediocres”, pero un buen punto de partida para un entrenador principiante. Pensó que una versión de pago de ChatGPT era más útil con la misma pregunta. Will esperaba más ideas novedosas para hacer actividades atractivas para los niños que no están motivados para hacer ejercicios de fútbol.

Otras personas tuvieron éxito pidiendo a un chatbot que les ayudara a escribir una necrológica después de proporcionar un resumen de la vida de la persona, o sugiriendo un mensaje de rechazo después de una primera cita incómoda.

Menos útil: Los chatbots inventan información constantemente. No utilices ningún escrito que un chatbot escupa sin editarlo. Tampoco le pidas a un chatbot información objetiva. Busca en Google o Wikipedia.