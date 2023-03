Extirpan un feto con columna vertebral y dedos del cerebro de bebé de 1 año

A una niña de 1 año se le practicó a una intervención quirurgica para extraer el feto de su hermano gemelo, anomalía conocida como fetus in fetu (feto en feto) o «gemelo parásito”, según informó la Universidad de Fundan en Shangái, China.

«Se identificó un fetus-in-fetu intraventricular, un gemelo diamniótico monocoriónico malformado, en una niña de 1 año con retraso motor y perímetro cefálico agrandado», señala el reporte.

El fenómeno ocurre aproximadamente a 1 de cada 500.000 nacidos. Usualmente, el feto malformado aparece en el abdomen. Sin embargo, en este caso apareció en la cabeza de la menor.

Cuando eran fetos, ambos habían compartido la misma placenta, aunque separados por sacos amnióticos. Todo parece indicar que uno de ellos se mimetizó durante la gestación. Luego se alojó en el cerebro de la niña durante el proceso de desarrollo, denominado plegamiento de la placa negral.

This was surgically removed from brain of a one year old. Source: ⁦@GreenJournal⁩ 🧵 pic.twitter.com/LEYzeoaWsg