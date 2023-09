Una rata es el animal clave para encontrar la cura contra el cáncer

La rata topo desnuda africana es casi insensible al dolor, es inmune al cáncer y tiene eterna juventud. Y una nueva camada de esta especie nació a inicios de este septiembre en el parque BIOPARC Valencia (España).

El anuncio tiene expectante a la comunidad científica. Principalmente por las propiedades asombrosas de este animal, como su increíble esperanza de vida y su resistencia al cáncer, han sido el foco principal de las investigaciones científicas debido a su relevancia para los avances en la salud humana.

Recientemente, se descubrió que este mamífero también puede proporcionar pistas importantes sobre la fertilidad. Mantiene su capacidad reproductiva hasta su muerte; y las hembras, con apenas ocho días de vida, ya cuentan con una media de 1,5 millones de óvulos. Casi 100 veces más que una ratona.

La rata topo desnuda, clave para la cura del cáncer

Aunque este pequeño roedor puede sufrir enfermedades y fallecer debido a estas, su resistencia para desarrollar tumores es notable. Esta cualidad se atribuye a la existencia del gen p16, que inhibe la división celular al entrar en contacto con otras células, explica un artículo de National Geographic.

Esta rata posee habilidades impresionantes, ya que su cerebro y corazón pueden seguir funcionando sin oxígeno

Hasta el momento, los únicos casos de tumores detectados en la rata topo desnuda ocurrieron en individuos nacidos en cautividad, que vivieron en entornos con una mayor presencia de oxígeno en comparación con su hábitat natural. Es por ello que el estudio de este mamífero es clave para seguir desarrollando una cura contra el cáncer y otras enfermedades.

¿Fuente de la «eterna juventud»?

La rata topo desnuda es conocida por poseer «el secreto de la eterna juventud», ya que su esperanza de vida es mucho mayor que la de otros roedores. Mientras que un ratón vive en promedio unos tres años, se ha registrado casos de rata topo desnuda que han alcanzado más de 30 años de vida, según los estudios realizados por la bióloga Rochelle Buffenstein, almacenados en la plataforma SpringerLink.

Esta longevidad se debe a que el roedor no parece envejecer. Esto podría relacionarse con su lento metabolismo en comparación con otras especies de roedores. No obstante, es importante destacar que la rata topo desnuda no es inmortal. Al contrario, es presa de riesgos como depredación y enfermedades.

A pesar de esto, los científicos tienen esperanzas de que futuras investigaciones sobre su sorprendente longevidad puedan ayudar a desentrañar el misterio del proceso de envejecimiento.

Además de esta notable longevidad, la rata topo desnuda también tiene otras peculiaridades interesantes. Se constató que es insensible al dolor causado por ciertos estímulos. Lo que propicia investigaciones sobre su capacidad para resistir el cáncer y otras enfermedades.