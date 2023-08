Email it

El presidente Luis Abinader encabezó ayer una reunión de evaluación tras el paso del fenómeno por el país

El centro de la tormenta Franklin abandonó el pasado miércoles la República Dominicana, no sin antes dejar numerosos estragos que siguen siendo cuantificados por las autoridades.



Ante las evidentes consecuencias del fenómeno atmosférico, el presidente de la República, Luis Abinader, solicitó a las instituciones gubernamentales vinculadas realizar un levantamiento de los daños ocasionados tras el paso de la tormenta en el país, con el fin de atender a los habitantes y localidades afectadas.



El requerimiento del jefe de Estado fue realizado al momento de encabezar una reunión con varios de funcionarios en el Salón Verde de Palacio Nacional, como parte de las acciones del Gobierno en respuesta a los efectos provocados por las constantes precipitaciones.



Según la información ofrecida por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, las entidades públicas relacionadas a la asistencia ante este tipo de fenómenos deberán también presentar un informe con los planes operativos y metas para atender las vicisitudes que quedaron manifiestas.



Resaltó que en lo inmediato, el Gobierno realiza intervenciones en el Gran Santo Domingo, especialmente en las barriadas más afectadas, con la entrega de raciones, para mitigar el impacto de las familias que han sufrido por el paso del fenómeno.



De igual manera, aseguró que se han instruido de forma inmediata para que las Edes, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y las Coras en todo el territorio nacional puedan poner en funcionamiento los circuitos de energía y acueductos que resultaron afectados, con el objetivo de suplir las necesidades de agua potable y electricidad lo más rápido posible.



“No quedará un dominicano que directa o indirectamente haya estado impresionado por este fenómeno que el Gobierno dominicano no vaya en su atención. Haremos dentro de la mecánica de la función pública y en el esfuerzo de los próximos días, todo el movimiento adecuado para que la mayor parte de los dominicanos afectados puedan sentir la mano amiga del gobierno dominicano”, aseguró Paliza luego del encuentro con ministros y directores generales en la casa de Gobierno.



Agregó que no solamente estarán participando e interviniendo de forma directa “en la suerte de esos dominicanos”, sino anunciando algunas acciones puntuales.



En la reunión sostenida en la casa de Gobierno estuvieron presentes la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y los ministros de Hacienda, de Salud Pública, de la Presidencia, de Trabajo, de Agricultura, de la Vivienda, de Obras Públicas y de Educación.



Por igual participó el director del Centro de Operaciones de Emergencias, de la Oficina Nacional de Meteorología, del Instituto Nacional de Agua y Alcantarillado y demás instituciones del Comité Nacional de Emergencias.



Más de 600 viviendas afectadas



Como cifras preliminares sobre los daños que dejó Franklin tras su paso por la República Dominicana, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que un total de 678 viviendas resultaron afectadas, 2 parcialmente afectadas y tres destruidas por un deslizamiento de tierra en Cambita Garavito y una en Hatillo en el barrio Los Ocoeños por el colapso de una pared.



El informe de situación número 7 emitido por el organismo señala además que 3,390 personas fueron movilizadas a áreas seguras, mientras otras 89 fueron desplazadas a albergues. Asimismo, resultaron afectadas 2 carreteras, así como un puente y 24 comunidades incomunicadas.



De acuerdo con el reporte del COE, un total de 92 acueductos fueron afectados, de los cuales 91 están fuera de servicio y uno parcialmente, debido a las fuertes lluvias, lo que mantiene afectados a un millón 289,083 usuarios.



En el contenido del boletín preliminar, la empresa Edesur Dominicana informó que están afectados alrededor de 3 circuitos y 15 ramales de circuitos, impactando 4,225 clientes, lo que representa el 0.42% de los clientes del total de clientes de la Empresa. Aseguró que se están realizando las acciones correspondientes para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.



En tanto, la empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), indicó que están afectados alrededor de un circuito y 10 ramales de circuitos, impactando 35 clientes, lo que representa el 0.003% de los clientes del total de clientes de la entidad.



Por otro lado, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) comunicó que resultaron afectados alrededor de 3 circuitos y 5 ramales de circuitos, impactando 23,069 clientes, lo que representa el 2.91% de los clientes del total de clientes de la Empresa.

Reporte de víctimas mortales

Dentro de los efectos de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Franklin, se reportaron al menos tres víctimas mortales. La primera el joven Carlos Marino Martínez, de 23 años, quien muriera ahogado, tras ser arrastrado por las aguas de una cañada en el barrio el Zumbón de Hatillo, provincia San Cristóbal. Por otro lado, Seling Francisco Montero, de 54 años, perdió la vida luego de haberse lanzado el pasado martes a la cañada Guajimía, en el municipio Santo Domingo Oeste. Su cuerpo fue encontrado por miembros de la Defensa Civil luego de una intensa búsqueda. Otro cadáver hallado fue el del adolescente joven Raymer Victoriano Ruiz, de 15 años, quien había desaparecido luego de adentrarse en las aguas del río Nigua con varios primo durante el paso de la tormenta Franklin por la región, pese a las advertencias de las autoridades. Con la muerte del menor suman dos los fallecidos en la provincia.