El premio se inspira en el deseo del humanista Pedro Henríquez Ureña en construir una patria sostenida por las columnas de la educación, la justicia social, la cultura, la libertad y el perfeccionamiento humano.



Según las bases de la convocatoria, se privilegia el género ensayo y podrán participar todos los creadores dominicanos residentes o no en el país, con obras inéditas, no premiadas en otro concurso, escritas en idioma español.



El tema es libre. El Jurado valorará especialmente aquellas obras que se destaquen por su creatividad, originalidad y buen uso del lenguaje.



Cada autor podrá presentar un solo texto, de entre 25 y 50 páginas correctamente numeradas, a dos espacios.



La recepción de las obras se inició el 2 de diciembre de 2023 y finaliza el 30 de marzo de 2024, a las 4:00 p. m. Las obras deberán entregarse en el departamento de Letras y Filosofía de la universidad, edificio 4, tercer nivel, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes. Deberán remitirse cuatro (4) ejemplares, firmados con seudónimo. En sobre aparte se consignarán los datos del autor, así como una fotocopia de la cédula de identidad.



El Jurado no se dará a conocer hasta el resultado del concurso, y lo compondrán personalidades de prestigio.



Se otorgará un único premio de RD$100,000.00 (cien mil pesos dominicanos) y un diploma de reconocimiento.



El veredicto del jurado será inapelable: se otorgará por unanimidad o por mayoría simple, y se dará a conocer en acto público, el 28 de junio del año 2024, víspera del natalicio de Pedro Henríquez Ureña.

No se otorgarán menciones honoríficas ni accésits. El premio podrá ser declarado desierto solamente si, por unanimidad, los jurados exponen que ninguna obra en particular es merecedora del lauro. La UNPHU se reserva los derechos de la publicación de la primera edición de la obra ganadora.