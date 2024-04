Muchos años después, la ex pareja mexicana vuelve al país, para presentarse por primera vez en el Teatro Nacional.



Si JLo aseguró sus popis, ¿cuánto costaría asegurar la sonrisa de Lucero? La siempre joven Novia de América sedujo al público y se lo echó al bolsillo. Sucedía que el bolsillo venía cocido con uno de los bolsillos de manuelito, como ella le dice a Mijares, el padre de sus dos hijos, quien también se echó el público al suyo gracias a mantener la voz intacta, robusta, limpia.



Salieron cantando a duo Ya no y Si me enamoro. Luego él quedó a solas y cantó No se murió el amor, en cuyo final demostró su excelente dominio de la respiración y el diafragma con una nota sostenida lo suficiente para levantar una ovación. Cinco canciones después, Baño de mujeres. Regresó Lucero con Electricidad Después de decir que tiene 28 años y Yuri 30, llovieron pétalos en pantalla y cantó Sobreviviré. Adúo hicieron Cuatro veces amor y Táctica de guerra. Lucero, Lucero, Lucero gritan las fans.

Ambos salen del escenario. Solo de piano. Solo de saxo. Entra Mijares. Banqueta al centro. No hace falta. Entra Lucero y el Mariachi Reyes de México. Vamos al Noa, Noa… Angeles azules. Mijares riposta, vestido de militar de alguna galaxia y en pantalla una mariposa mecánica.para un soldado del amor. Bella, juntos hacen Si me tenías, muy gozada por el público. Lucero se queda con Cuéntame y Vete con ella, juntos hacen La puerta de Alcalá, Yo no te pido la luna y Amante bandido.



Presentan los músicos. Para amarnos más es el falso final, Mijares regresa solo con Uno entre mil, juntos El privilegio de amar, Bonita, Te traigo flores, dos más y se van en una gozadera de atar. En este juego de sí pero no, ambos artistas salen ganando, gracias también a la banda, a los diseños originalísimos en pantalla y a esa sonrisa que si se asegura vale más que las popis de JLo.