Bajo el innovador proyecto Keep Walking Films, la marca ha lanzado un concurso de cortometrajes, invitando a cineastas en República Dominicana a romper con los estereotipos presentes en la cinematografía local.



Juanito El Caminador sorprende. La más conocida marca de whisky escocés del mundo, Johnnie Walker, está marcando un nuevo rumbo al desafiar los estereotipos que rodean a la comunidad latina. En una iniciativa audaz, el cine se erige como el vehículo perfecto para moldear narrativas y desplegar historias auténticas.



Es por eso que ha convocado al concurso de cortometrajes. El mismo impulsar historias que reflejen y celebren la diversidad y cultura dominicana.



Keep Walking Films no solo sirve como una plataforma para destacar el talento local, sino que también desafía las barreras preexistentes al alentar a cineastas de todos los niveles de experiencia a participar, dice una nota.



El concurso es de guiones, los cuales deben narrar historias que representen la autenticidad cultural, la personalidad y las raíces dominicanas, libres de estereotipos.



Los tres ganadores seleccionados recibirán una contribución monetaria significativa para llevar a cabo su visión cinematográfica.



Gabriella Ameneiro, gerente de portafolio premium de Diageo para CCA, expresó: “Este certamen es una invitación a dar forma al mañana, a través del cine. Estamos entusiasmados de ofrecer un espacio donde la autenticidad y la diversidad cultural que nos representa brillen con historias que nos definan, en vez de limitarnos. Con este paso, a través de Johnnie Walker estamos construyendo puentes hacia relatos más auténticos, más nuestros y libres de estereotipos”,



Además de una contribución financiera, los cineastas ganadores recibirán sesiones de mentoría exclusivas con los embajadores de la marca, entre ellos: Nashla Bogaert, David Maler, Héctor Aníbal y Cheddy García. Asimismo, tendrán la oportunidad de presentar sus obras durante el Keep Walking Films Festival, previsto para mediados del próximo año, congregando a cineastas, aficionados y profesionales de la industria en una experiencia inolvidable de celebración del cine dominicano.



En un contexto donde la industria cinematográfica aún enfrenta desafíos en términos de discriminación, Johnnie Walker busca abordar esta problemática. Según un estudio de la Motion Picture Association (MPA), los latinos representaron solo el 5.4% de los protagonistas de películas y el 5.7% de los actores en cualquier papel en películas. Estos números revelan la necesidad urgente de abrir espacios para voces diversas en la cinematografía.



El proyecto Keep Walking Films no solo es una respuesta a estas cifras, sino también la continuación de un compromiso más amplio. Esta segunda fase del proyecto refuerza el compromiso de la marca de impulsar narrativas que no solo entretengan, sino que inspiren, despierten conciencias y abran paso a la diversidad en el cine dominicano.



Más detalles, a través de la página web oficial de Johnnie Walker l elcaribe