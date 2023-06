La Reina del Merengue ofreció la noche del sábado un memorable espectáculo que recorrió gran parte de sus más de 45 años de trayectoria.



El espectáculo dirigido por José Antonio Rodríguez contó con varios invitados, bailarines y una orquesta dirigida por Antonio González.



Ambientada en calles de Nueva York, Milly Quezada apareció en escena después de un intro musical con bailarines y tras dar vuelta a un mueble donde estaba sentada La Reina del Merengue.



La artista habló emocionada de su agradecimiento a su público. Tan emocionada estaba que lloró, algo que no es compatible con el canto.



La orquesta de Antonio González comenzó con Lo tengo todo, incluido el coro del público. Milly fue retomando su voz. Un coro de cuatro voces respaldaba en los coros, dos saxos, un trombón, dos trompetas, bajo, guitarra y teclado, así como el set de percusión completo de Juan Luis Guerra, sin Bobadilla.



En tus manos. Lo reconoció: “las emociones me han traicionado”. Y después “Les voy a dar todo porque se merecen todo”. Y entró Joan quien acaba de estar en Premios Heat. “Mi ganador de la primera temporada de The Voice”. Con él interpretó Toma mi vida.



“En la segunda temporada también gané, porque donde pongo el ojo pongo la bala”. Salió la ganadora talla extragrande con una voz extraordinaria: Adriana. Con ella hizo Quizás.



Chocolate hizo un solo de tambora, percusión y palmadas le siguen junto al bajo. Milly regresó a escena con un cambio de vestuario. Tengo… con el coro del público. “Estoy solita, soltera y solicitable”.



Regaló un Medley de canciones antiguas: Tú sabes, Quiéreme así y Angelitos negros, con un muy alegre cuerpo de baile. Con Miriam Cruz hizoMy number one. Salió Milly y Miriam cantó Vamo a hablar inglé; juntas Se formó el rumbón; Miriam salió tras regresar Milly con otro cambio de ropa. La que me robó tu amor e Infiel, esto con Milly sentada en un sofá rodeada de bailarines que hacen un live contra los hombres infieles.



Milly y Jandy Ventura encendieron el escenario con Dime ya pa qué y el recuerdo de Johnny. Milly sola siguió con una bachata: Lo que más.



Con Manny Cruz, Llegaste. Con su hijo Miguelito Para darte mi vida. El micrófono de Miguelito solo se vino a escuchar al final. Luego se sumó al coro.



Por video hizo Fefita La Pimienta es la que pica. Maridalia si salió a escena, provocando la euforia.

Para Mi cultura se necesitó más ensayo: Laura Rivera y Gnómico.



El último segmento del concierto



Para el tema Solo contigo, requirió la presencia de la joven actriz y cantante Sandy Hernández, que hace el papel de Milly en la película que sobre ella se rueda.



La última sección fue con Resistirá, Milly sola. Porque me amaste y Vive.



El final de finales fue con los que no podían faltar: Juanita, La Guacherna y Amaneciendo.