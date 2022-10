Email it

Alborán llegará a Santo Domingo con la Gira de Teatros 2022, los días 25 y 26 de noviembre, producido por César Suárez Pizano.



La Sala Carlos Piantini recibirá una de las más aplaudidas giras de artistas españoles de los últimos tiempos.



Pablo Alborán es uno de los mejores representantes de la canción de amor actualmente. No solo por su voz melodiosa, su musicalidad y su presencia escénica, sino también por la pasión que demuestra con su talento como compositor.



Canciones como “Recuérdame”, “Vívela”, “Tanto”, “Dónde está el amor”, “Por fin”, “ Te he echado de menos” y “Solamente tú” engrosan el mundo de las baladas en idioma español.



Salió a la palestra pública en el 2010 y al año siguiente ya había sido nominado a los Grammy Latino en Mejor Canción (Solamente tú), Artista Revelación y Álbum Pop Vocal Masculino. En 2012 fue también nominado en Álbum Pop Vocal Contemporáneo. Resultó ganador en los Premios 40 Principales como Mejor Artista y Mejor Canción con “Te he echado de menos”. En el 2013, Alborán es nominado nuevamente en los premios Grammy Latinos por Álbum del Año (“Tanto”), Grabación del Año (“Tanto’”) y Álbum Vocal Pop Tradicional (“Tanto”).



En el 16, recibió Premio Goya a Mejor Canción Original por “Palmeras en la nieve”. En 17 y 18 fue ganador en los Premios TV y Novelas por Tema Musical de Telenovela (“Se puede amar” y “Saturno”). En 2020, es nominado a los Grammy Latinos en Grabación del Año y Canción Pop por “Cuando estés aquí”. En 2021, vuelve a ser nominado en Grabación del Año y Canción del Año por “Si hubieras querido” y Álbum Vocal Pop Tradicional por la producción “Vértigo”. Temas suyos como “Solamente tú” llevan 594 millones de visualizaciones en Youtube.



Boletas a la venta en Uepa Tickets, Supermercados Nacional y Teatro Nacional, entre otros.