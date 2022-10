Email it

Te lo digo todo y no te digo na’ fue el sábado 22 de octubre, en un repleto Teatro Nacional, de la mano de César Suárez Jr.



Rosario ha vuelto, con canciones de su disco más nuevo y las de siempre. Abrió con la que da título al disco y la gira Te lo digo todo y no te digo na’.



Agradeció al público la lealtad y Mayte, su corista de siempre, comenzó a cantar Mariposas blancas. Rosario va de pantalón negro, chaqueta blanca con bordados negros y sombrero alón al mismo estilo. Ya habrá de cambiar par de veces más sus atuendos en el show.



Dedica su tercer tema a todas las mujeres del mundo: Yo me niego, Los tres guitarristas unidos, entre ellos Carlos Carmona con la flamenca. En percusión un cubano, el León. Ambos estuvieron ya otras veces con Lolita o con El Cigala.



Salen dos bailarines por bulería. Ella se ha quitado la chaqueta blanca con estrellas negras y sombrero. Canta Gloria a ti. “Agua pura y cristalina” canta Rosario en un crescendo. Guitarra y percusión llevan la cuenta. Baile por bulerías. ¡Gloria es esta vida tan bonita! Pide aplausos. Y el público le corresponde.

De su padre El Pescailla el rey de la rumba catalana, se canta Al son del tambor. Alegria en el patio y pataíta por tangos. De Ley y Mi gato (de hace 30 años) comenzaron con zapateo y entonces arranca la banda. Los bailaores tocan cajas. Las guitarras avanzan. Rosario da vueltas en el centro del escenario. Luego acaba con la cabeza baja y lanza un beso.



Canta Como quieres. Aplauden. Después Qué bonito. Hay un tercer cambio de ropa. Ahora Rosario en minifalda. Nuevo para los dos, con Mayte. Este año celebra 30 años de su primer disco, De Ley y ha sido honrada, tal y como lo anunció la Academia Latina de Grabaciones, con un Latin Grammy a la Excelencia Musical.



Cajones y baile en el tablao. Un solo de bajo. Estoy aquí, uno de sus temas más aplaudidos. Y en los finales, se canta Algo contigo.En Te quiero, te quiero, el teatro completo coreando. Oye primo., minifalda y sombrero con León el percusionista cantando al inicio y tocando cajas. Tangos y Mi mama. Falso final. Regresa a escena con Si pudieras, El meneíto (muy solicitado) y cerró con Marcha, a todo tren. Y reverencia a los dominicanos.