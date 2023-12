El penúltimo concierto de su actual gira lo dio Rosario Flores, la hija de Lola y El Pescailla, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, el viernes.



Dos bailaores en escena dialogaban en zapateos. la banda hizo par de acordes y salió a escena Rosario cantando Te lo digo todo y no te digo na, un retruécano del álbum homónimo del 2021.



Rosario había detenido su gira para participar como jurado de La Voz en España. Así que vino a cumplir de este lado del charco y a terminar la gira actual, aquí y en México.



“¡Santo Domingo, buenas noches! Pase el tiempo que pase, cuando vengo siempre están aquí conmigo. ¡Gracias por quererme así!”



Dijo que hay que “llamar a los duendes. Que venga la magia” y arrancó otra vez. Ahora con Mariposas blancas. Otra canción del mismo disco. Una canción de José Alma, hijo de José el Francés y Chonchi Heredia, su corista; de quien se sabe es un artista completo, cantante y autor, que ha ido de la mano de Rosario.



La Chonchi, que es una de las mejores y más queridas cantantes flamencas, quien después de la separación de El Francés estuvo seis años en casa, sin cantar, volvió al ruedo en el 2021 y tuvo una participación en solitario, que dio tiempo a un cambio de atuendo a Rosario. Pero eso fue más adelante.

Ahora Rosario, quien el pasado 4 de noviembre celebró sus 60 años, dedicó a las mujeres Yo me niego. Comenzó a quitarse cosas. Primero se quitó la chaqueta.



Luego la pareja de bailaores hicieron un baile por bulerías. Gloria a ti. Buen solo de guitarra. Bailado por ella y el duo de bailaores. “Gloria a la vida”, decía. “Gloria a la vida”.



“Sois un público calentito. Como los flamencos”, dijo al terminar la canción, entre una cosa y otra.

Salió de escena y se quitó la blusa. Rgresó con esos brazieres con flequillos y cantó la rumba del Pescailla: Al son del tambor. Luego hubo una Pataita por tangos y ella cantó del álbum De ley (1992) Mi gato.

Ganadora de al menos tres Grammy LAtinos, y un Goya a la mejor nactuación femenina de reparto por Contra el viento (1991), Rosario entregó Cómo quieres que te quiera, de su disco Muchas flores (2001).

“Tocar un poquito el corazón de la gebte es tocar el cielo…” dijo. “Hay canciones que te las mandan del cielo. Yo estoy segura que ésta me la mandó mi ángel del cielo, que es mi hermano Antonio… Él me mandó Qué bonito… Y cantó, claro, Qué bonito. Salió del escenario.



Los bailaores tocaron cajones. Bailaron. Hubo un solo de bajo. Estoy aquí, un tema de 1994, del álbum Siento. Al final besó el escenario.



Le entró entonces a Algo contigo, de las más aplaudidas. “Esta será para siempre”, expresó. “Te quiero, te quiero, te quiero”. Comienza con solo de guitarra clásica. Suma el piano, bajo. La canción popularizada por Nino Bravo, es de Augusto Algueró y Rafael de León. Del álbum con el que debutó Nino Bravo de 1970. Ovación.



Comenzó a cantar Oye primo. El León, el negro cubano percusionista sale a cantar con ella y luego coge el cajón. “¡Cómo ha cambiado todo señores”, manifestó ella: “pero nosotros tenemos la rumba la nuestra”. Entonces Conchi Heredia cantó y patada corta. Al regreso Contó de su mamá Lola Flores y de su abuela costurera Rosario y cantó ya en despedida Tangos. y Mía Mama. Presentó banda. No dudaría. Marcha. Salió y volvió a escena cuatro veces. Final.