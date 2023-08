La actriz, con 22 años, tiene en su haber filmes con Almodóvar, Paco Arango y César del Álamo, entre otros.



Sara es bella, pero no solo de belleza se vive. Tiene tremendo talento. En 2016 se le pudo ver en la gran pantalla de la sala Lumiére del Festival de Cannes en la película “Julieta”, de Pedro Almodóvar, como Beatriz.



Pero con apenas ocho años había debutado en el cine de la mano de Paco Arango en Maktub (2010). A los 7, su padre -tras mucho rogarle ella y recomendarle amigos- la llevó a una agencia de casting y tres meses después estaba delante de las luces. A los 9 vino a República Dominicana por primera vez.



La tarde del lunes Sara visitó la redacción de elCaribe y el set de Famosos Inside (CDN, de lunes a viernes, 4:00 p.m). “Yo tengo una conexión muy especial con este país”, ha dicho. Y agregó estar “Enamorada de este país, es la tercera vez que vengo”.



Sara acaba de estar por Bahía las Águilas, Pedernales, Barahona, Cabarete, Las Terrenas, Santo Domingo y anda por Punta Cana. “Lo que más me maravilla son las gentes, las comidas, los paisajes maravillosos que tiene”.



“Me encantaría trabajar aquí, ¡qué más quisiera yo!”, reconoció.



Sobre su Beatriz en “Julieta”, a las órdenes de Almodóvar, expresó que tenía 15 años. “Para Pedro solo tengo palabras de agradecimiento. Es maravilloso, aprendí un montón. Es muy fácil trabajar con él. Es muy atento, muy pendiente y sobre todo te da mucho margen al espacio creativo. Y eso siempre se agradece: que un director te sepa dirigir pero a la vez te dé tu espacio para poder crear y tener tu personaje. También juega mucho con la improvisación. Fue una experiencia maravillosa y disfruté un montón”, afirmó.



Pero quien le enseñó a actuar en cine “fue Paco Arango, él me ha enseñado todo. Yo nací con él en el cine. Me dijo ‘esto es como un juego’ y todavía lo sigo pensando. Es mi trabajo pero lo tengo como un juego… En Netflix todavía está ‘Los Rodríguez y el más allá’ (2019), donde actué con el dominicano Ninton Sánchez. La tercera peli viene en camino”, confiesa.



Sara no ha estudiado actuación de manera permanente. Ha tomado cursos. Pero ha desarrollado su propio método. Ama la danza: estudió ballet y no ha parado hasta la bachata. Tiene todo el futuro por delante. Sus ojos lo dicen todo. Su centro es su oficio. La juventud se llama Sara.



Presencia de Sara Jiménez en películas



Comenzó en la publicidad y muy pronto saltó al cine. Hoy día Sara es una de las jóvenes actrices españolas de mayor proyección. En Maktub, la primera película, actuó junto a Aitana Sánchez-Gijón, en Julieta, ha compartido roles con Emma Suárez, Adriana Ugarte o Inma Cuesta. En Los Rodríguez… ha actuado con Geraldine Chaplin, Plácido Domingo, Rossy de Palma, Santiago Segura, Edu Soto y Mariana Treviño. Ahora espera la salida de dos películas, una de terror y la otra, una comedia. Cual de las dos más se ha gozado, afirma.