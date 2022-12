Esta única función pondrá en contacto al público dominicano con músico de ascendencia armenia y nacido en el Líbano



El sábado 29 de abril del 2023, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, debutará en República Dominicana, uno de los violinistas más admirados del mundo: Ara Malikian, con su orquesta.

El músico armenio Ara Malikian, radicado desde hace algunos años en España, viene al país de la mano de César Suárez Pizano.



El músico estará presentando mañana 20 de diciembre en el Carnegie Hall de Nueva York; el 28 de diciembre lo hará en el Teatro Real de Madrid; el 29 en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y el 30 cerrará el año en el Polideportivo de Mendizorroza en Vitoria.



De enero a abril seguirá brindando su gira en territorio español, hasta junio. Pero en abril cruzará el charco. Y llegará a República Dominicana por primera vez el 29 de abril. El 30 se presentaría en Puerto Rico. Lo hará junto a su propia orquesta.



Historia de refugiado



Ara nació en Beirut el 16 de septiembre de 1968, en el seno de una familia armenia que emigró -como la de Víctor Víctor- hacia el Líbano.



El 6 de junio de 1982 las Fuerzas de Defensa de Israel invadieron el sur del Líbano con el objetivo de expulsar a la OLP de dicho país. Así se inició una nueva guerra en el Líbano, ocasión en la que el adolescente Malikian salió huyendo a Alemania.



Se inició en el violín a muy corta edad de la mano de su padre. Durante largos periodos tuvo que estudiar sus lecciones de violín en los refugios antiaéreos.



Ofreció su primer concierto importante con 12 años y a los 14 el director de orquesta Hans Herbert-Jöris le escuchó y consiguió para él una beca del Gobierno alemán para cursar estudios en la Hochschule für Musik und Theater Hannover. Con 15 años fue el alumno más joven admitido en este prestigioso centro superior de estudios musicales. “Sin padres, sin conocer a nadie, sin conocer el país… Pero tocaba el violín y eso me salvó”, ha dicho en una entrevista en el popular programa español El Hormiguero.



Allí mismo reconoció que para poder permanecer en el país una ONG le comentó que si tenía algún problema de salud no le podrían echar, así que hizo que le quitaran las amígdalas para poder quedarse a estudiar. El hecho le inspiró a crear un tema para violín titulado “Am´gdalas”.



Posteriormente amplió sus estudios en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, además de recibir lecciones de algunos de los más prestigiosos profesores del mundo como Franco Gulli, Ruggiero Ricci, Ivry Gitlis, Herman Krebbers o miembros del Alban Berg Quartet.



Ara el errante sin patria



“En el Líbano no me consideraban suficientemente libanés porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficientemente armenio porque había nacidos en el Líbano, cuando me establecí en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa. Me costó estar en paz conmigo por lo que soy y aceptar ser el eterno extranjero”, expresó en 2021 en su cuenta de Twitter quejándose que los Grammy Latinos.



“Hace 20 años que vivo en España y tengo la nacionalidad española. Y me acaban de descalificar un disco (Petit garage) en los Grammy Latinos por no ser suficientemente latino. Y eso que ya estuve en los nominados a uno de estos premios hace cuatro años y toqué en la gala de inauguración de hace tres. ¿Alguien entiende algo?”, dijo el artista casado con la cineasta zaragozana Natalia Moreno y padre del pequeño Kairo.



Con 29 discos a su haber, el primero de ellos en 1995 y el más reciente Aram (2022), Malikian está considerado uno de los mejores violinistas del mundo. Y más allá de los puestos, es probablemente el más popular de este siglo XXI.



Hasta julio del 2021 había ofrecido 170 actuaciones desde el comienzo de la pandemia.



Su repertorio lo componen obras de Paganini, Bach, Bela Bartok, Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Mozart, Shostakovich, Strauss, Stravinsky, Chaikovsky, Vivaldi y Manuel de Falla, además de propias. La orquesta que acompaña a Ara en The Ara Malikian World Tour está compuesta por ocho músicos.

La mesa está servida y las boletas a la venta.



Datos sobre el concierto



Concierto: The Ara Malikian World Tour

Artista: Ara Malikian

Lugar: Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito

Producción local: César Suárez

Pinzano

Fecha: sábado, 29 de abril 2023

Hora: 8:30 pm

Lugar de compras de boletas: Uepa Tickets, Boletería del Teatro Nacional

Precio de las boletas:

• Foso RD$8,475

• Platea RD$7,945

• Balcón (Fila C a la H) RD$7,415

• Balcón (Fila J a la P) RD$5,825