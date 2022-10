Email it

El 21 y 22 de octubre el dueño de la gira más lucrativa de la historia, se presentó en el estadio Olímpico Félix Sánchez.



Viernes y sábado el Estadio Olímpico vibró con el World’s Hottest Tour del exponente urbano Bad Bunny, totalmente sold out.



Un total de 42 canciones presentó cada noche, en maratones, tras “Moscow Mule”, de su más reciente producción discográfica, “Un verano sin ti”, en un escenario que emulaba un verdadero verano: playa, palmeras, arena, silla playera y neverita en mano.



Tras cantar “Me porto bonito”, “Tarot”, “Un rarito”, “Efecto party”, “Tarot”, “La corriente” y “Neverita”, dijo “No saben cuánto extrañaba presentarme aquí en RD. Para mí es un placer y un orgullo que la gira por Latinoamérica comienza aquí en mi segunda casa. Estoy seguro que me voy a llevar las mejores energías, todas las que necesito para continuar este tour me la llevo en el corazón de mi gente dominicana… esto es de ustedes”, dijo.



“Ni bien ni mal”, “Soy peor”, “Chambea”, “La corriente” (con cuerpo de baile), luego “Party” con Rauw Alejandro. “200 MPH”, “Te boté”, “La canción”, “Enséñame a bailar” fueron algunos de sus temas. El viernes recibió al nuevo talento dominicano Ángel Dior, desde La 42. El sábado se sumaron a show Jhay Cortez, Jowell y Randy, Tockisha, Arcángel y Toño Rosario, con quien cerró.



Cuando cantó “Un coco” se subió a una mini isla con una palmera y, por los aires, recorrió el estadio.

El “Bad Bunny: World’s Hottest Tour”, que llegó al país bajo la producción del empresario Gamal Haché, se mantuvo en alto durante todo el tiempo, adornado con palmeras y una escenografía inmensa con tres grandes pantallas, brazaletes que desprendían luces de distintos colores, con un código QR para hacer donaciones a Puerto Rico, y pirotecnias. “Después de la playa” fue el adiós.