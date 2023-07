A Soto no le fue bien contra Ohtani, pero atinó su profecía

A Juan Soto no le fue bien contra Shohei Ohtani que lo ponchó dos veces en la noche del martes. No obstante, lo que el dominicano le «profetizó» al japonés se cumplió y los Padres castigaron al «Samurai» con 5 carreras en 5 entradas y dos jonrones en la victoria de San Diego frente a Anaheim 8-5.

El lunes, Soto le advertía a Ohtani que «la pasaría mal» con la alineación de San Diego. Y, en efecto, así fue. «El fenómeno» llevaba cinco entradas completas con tres boletos, cinco ponches y 2 carreras permitidas ante los Padres de San Diego. Sin embargo, cuando iba por la sexta permitió un hit de Manny Machado más dos jonrones por cortesía de Xander Bogaerts y Jake Cronenworth.

Cabe destacar qye Xander Bogaerts y Jake Cronenworth son los únicos jugadores en la historia de la MLB que conectaron jonrones consecutivos frente a Shohei Ohtani.

Una vez que Ohtani tuvo a Gary Sánchez en la caja de bateo, le hizo un primer pitcheo un poco descontrolado y este hizo una mirada al dugout de los Angels mostrando disconformidad. Fue todo en el juego para “ShowTime”, que salió junto al entrenador con una aparente molestia.

La repentina salida del japonés se debió a una molestia en su mano y tuvo consecuencias inmediatas. Entre ellas el anuncio de que no lanzará en el venidero Juego de Estrellas 2023. Ohtani va rumbo a la agencia libre y su salud y cuidado está por encima de un Juego de Estrellas.

Ohtani tells reporters he likely will not be pitching in the All-Star Game. https://t.co/nQqNVsEXv7