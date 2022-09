Adrián Beltré envió un mensaje a quienes no creían en Albert Pujols

Email it

El dominicano Adrián Beltré, exestrella de Los Angeles Dodgers, no dudó en enviarle un mensaje a los que atacaron a Albert Pujols.

“Cuando hablas de béisbol, sea aquí en Estados Unidos o en la República Dominicana, siempre hay una persona a la que admiras. Esa persona es Albert Pujols”, le dijo Adrián Beltré a MLB.com luego que su compatriota dominicano conectara el jonrón 700 en las Grandes Ligas. Y, luego de esa introducción, le atinó un bambinazo a los contrarios a Pujols.

“Cuando luchas por lo que quieres, no importa la edad que tengas. Quizás mucha gente no se esperaba una temporada como esta. Pero si le preguntas a él, estoy seguro de que no está sorprendido. Trabajó muy duro para jugar así y mantenerse consistente. Todos estamos muy contentos de que pudo mantenerse saludable y llegar a los 700 jonrones”, sostuvo Adrian Beltré para MLB.com.

Adrián Beltré jugó por 21 años en la MLB, estuvo con Los Angeles Dodgers en siete temporadas y acumuló 147 jonrones con el equipo californiano. El expelotero dominicano también ganó cinco Guantes de Oro y fue seleccionado cuatro veces al Juego de Estrellas.

Adrián Beltré y Albert Pujols, más que compatriotas

Adrián Beltré tan cercano a Pujols que, además de ser la primera persona que saludó Albert tras el cuadrangular 700, recibió el primer pitcheo ceremonial por parte del pelotero de St. Louis Cardinals cuando Beltré celebró sus 3.000 hits.

No fue casualidad que cuando Pujols dio el jonrón 700 en el juego St. Louis Cardinals vs. Los Angeles Dodgers, del viernes 23 de septiembre de 2022, a la primera persona que saludó fue precísamente a Adrián Beltré, que ahora decidió salir a defender el legado de Albert.

“Es alguien a quien respeto. Alguien contra quien jugué muchos partidos en contra en este estadio. Es alguien que probablemente sea nuestro próximo Salón de la Fama en dos o tres años más. En las prácticas de bateo, le dije que también quería hacer esto por nuestro país, porque es algo que anhelaban. Quería compartir ese momento con él porque sé que él hubiese lo mismo por mí”, afirmó Albert Pujols en conferencia de prensa sobre el exjugador de Los Angeles Dodgers, quien es el protagonista de esta historia.