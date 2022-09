Aficionado relata que habla con su hijo para que no siga a Tatis Jr.

Una historia sobre un pequeño aficionado a Fernando Tatis Jr. es un ejemplo de lo que muchos analistas del béisbol afirman: una de las cosas que más trabajo le costará al dominicano es recuperar la confianza de cientos de fanáticos.

Tatis Jr. solo necesitó de tres temporadas para convertirse en la nueva cara de la MLB. Cada vez que Fernando entraba a un parque de pelota de las Grandes Ligas ponía a vibrar a los aficionados con un gran batazo o una jugada en defensa que dejaba sin aliento.

Hombres, mujeres, adultos, niñas y niños empezaron a seguir al campocorto de San Pedro de Macorís. Sin embargo, una vez se conoció que Fernando Tatis Jr. dio positivo a clostebol y le cayó la sanción de 80 juegos, las redes empezaron a criticar al pelotero.

En medio de estas críticas está esta historia que se hizo viral en varios medios deportivos estadounidenses y en la que un aficionado confiesa que está tratando que su hijo «no siga más» al pelotero dominicano.

«Esto es asombroso. Estoy tratando de convencer a mi chico Eli de que no le guste más Fernando Tatis Jr. Estaba tan feliz cuando le conseguí boletos para verlo en Dallas. Tatis ni siquiera lo reconoció”, publicó el usuario en Twitter TXHunter.

Junto al relato, adjuntó a la imagen de quien sería su hijo con una imagen del pelotero de San Diego Padres.

This is awesome. I’m trying to convince my boy Eli not to like @tatis_jr anymore. He was so happy when I got him tickets to see him in Dallas and tatis wouldn’t even acknowledge him. pic.twitter.com/dQ6VTS1Z6W