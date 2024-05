Al Horford hace historia y llega a esta cifra histórica de Finales NBA

Todo es felicidad para Al Horford y Boston, luego de que Celtics llegará a una nueva Final. El equipo del Este de la NBA barrió de forma contunde a Indiana Pacers. Los dirigidos por Joe Mazzulla llegan de esta forma a su segunda Final de la NBA en tan solo tres años. Uno de los pilares fundamentales de este equipo es sin dudas, el de Puerto Plata.

El jugador dominicano arribó de esta forma a su segunda Final en su carrera, tras la alcanzada en 2022, misma que perdieron ante Golden State Warriors. Pero este no es el único hito al que Al Horford arribó luego del partido ante Indiana Pacers. El dominicano además arribó a los 226 bloqueos en Playoffs lo que lo convierte en el décimo sexto jugador con mayor cantidad en la historia de los Playoffs.

Congrats to @Al_Horford of the @celtics for moving up to 16th on the all-time playoff BLOCKS list! #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/y4AbqHqEmX