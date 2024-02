Aramis Ramírez quiere una reconciliación de Sammy Sosa y los Cachorros

La relación entre Sammy Sosa y los Cachorros de Chicago es prácticamente nula luego de las acusaciones contra Sosa de uso de esteroides. Un hecho que los Cachorros consideraron una falta de honestidad, debido a que el dominicano lo negó en reiteradas oportunidades.

Ahora, su colega Aramis Ramírez habló sobre el tema y pidió que se arreglen las cosas.

Ramírez, quien próximamente integrará el Salón de la Fama de los Cachorros de Chicago dijo ante los medios. «Pienso que las relaciones (entre Sosa y los Cachorros) deberían arreglarse. Me gustaría tener a Sammy como compañero», haciendo referencia justamente al templo de los inmortales de los Cachorros.

Aramis Ramírez fue inmortalizado por los Chicago Cubs y esto dijo sobre Sammy Sosa y su antiguo equipo.#MLBxESPN pic.twitter.com/dwczaRNgyA — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) January 19, 2024

El conflicto entre el equipo y el ya ex pelotero adquirió repercusión en los medios durante mucho tiempo, sobre todo porque desde ambas partes hablaron siempre sobre el tema. De hecho Tom Ricketts, el propietario, dijo públicamente alguna vez: «Los jugadores de esa época nos deben un poco de honestidad. La única forma de pasar esa página es poner todo sobre la mesa».

El ex jardinero por su parte, se ha mantenido siempre firme en su inocencia respecto a las acusaciones y alguna vez expresó. “Si hay algo que aclarar, nos sentamos y lo aclaramos. El tiempo me ha dado la madurez para reflexionar sobre muchas cosas, incluso para saber que no siempre una parte tiene toda la razón en un tema”.

Y sobre un regreso al mítico Wrigley Field, Sosa dijo a ESPN. «Nosotros seguimos tranquilos, sin problema ninguno. Yo digo que el tiempo cura todo. Llegará un momento en el que, de verdad, si yo me merezco estar ahí, pues voy a estar ahí. Si no, tú sabes, hay que seguir adelante. Así pienso yo».

Cabe destacar que Sosa estará en Chicago los días 16 y 17 de marzo encabezando un evento de autógrafos organizado por la empresa de colecciones deportivas Chicago Sports Spectacular, evento en el que compartirá con muchos de los fanáticos de los Cachorros.