Arrestan a Julio Urías acusado de violencia doméstica en Los Ángeles

Autoridades policiales arrestaron el domingo al lanzador mexicano de los Dodgers de Los Ángeles Julio Urías, acusado de delitos graves de violencia doméstica, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a Jeff Passan de ESPN.

Urías, de 27 años, salió en la mañana de este lunes 4 de septiembre tras pagar una fianza de $50 mil dólares.

TMZ informó que el arresto de Urías se dio poco después de las 11:00pm. Al jugador de los Dodgers lo trasladaron a una cárcel del Departamento de Policía de Los Ángeles y lo ficharon alrededor de la 1:00 am y liberado la mañana de este lunes.

Los Angeles Dodgers starter Julio Urías was arrested and charged with felony domestic violence charges late last night, an officer with the LAPD tells ESPN. Urias, 27, was booked late Sunday and released early this morning on $50,000 bond.

Los hechos ocurrieron luego de que el zurdo asistiera al juego de futbol entre Los Ángeles FC y el Inter Miami de Lionel Messi, donde el abridor figuraba en una lista de invitados especiales junto a otros peloteros de los Dodgers como Clayton Kershaw y Mookie Betts. Según el LA Times, se cree que el incidente pudo haber ocurrido en el estadio durante el juego.

Los Dodgers de Los Ángeles, equipo de Urías, emitió un comunicado en el que informó que están al tanto de la situación de la situación. En el texto precisaron no viajará con el equipo para la próxima serie programada en Miami contra los Marlins. El mexicano estaba programado para abrir el juego del jueves.

We are aware of an incident involving Julio Urías. While we attempt to learn all the facts, he will not be traveling with the team. The organization has no further comment at this time.