Así perreó Elly de la Cruz al mánager de Washington por revisarle el bate

Elly de La Cruz conectó su cuarto cuadrangular de la temporada este miércoles ante los Nacionales de Washington. Pero, tras el estacazo, el prospecto estrella dominicano de los Rojos de Cincinatti le hizo una seña a Dave Martínez, manager de los Nacionales, antes de correr las bases.

El dominicano vivió un momento un tanto incomodo cuando el cuerpo de umpires donde se le mandó a revisar el bate a solicitud del mánager de Washington. Los árbitros pararon el juego para chequear a De La Cruz, pero no encontraron nada ilegal y el juego siguió su curso.

La respuesta de De La Cruz

Tras esta acción, el de Sabana Grande de Boya respondió de gran forma al turno siguiente. Disparó un inmenso cuadrangular de 455 pies y con una velocidad de salida de 111.6 millas por hora para ampliar la ventaja en el marcador y despertar un recuerdo de su coterráneo Alex Rodríguez cuando jugaba en los Marineros de Seattle.

De La Cruz en la parte alta de la quinta entrada conectó de manera contundente esta pelota para enviarla a lo más profundo del jardín derecho significando la quinta carrera de su equipo y su cuarto vuelacerca de la temporada.

Pero, cuando conectó el batazo, De La Cruz señaló el bate y le dijo a Martínez que fuera a revisarlo para luego correr las bases en la victoria 9-2 de Cincinnati sobre Washington.

Mánager de Washington responde al «perreo»

David Bell habló sobre lo ocurrido en el juego ante Washington y defendió a De La Cruz de expresarse sobre el terreno de juego.

“Quiero que nuestros jugadores puedan expresarse y estar alegres. Cuando eso sucede, se trata de nosotros. Se trata de su aprecio mutuo y emoción. Hay tanto que entra en esto. Los altibajos. Trabajas duro y te quedas con eso. Cuando sucede algo bueno en el campo, poder demostrarlo es realmente agradable. Apoyo eso cuando nuestro equipo hace eso. Me hace muy feliz poder disfrutar de ese momento juntos. Cuando suceden cosas buenas, es bueno celebrarlo y que todo esté bien».

En cuanto a De La Cruz, dijo. “Saben que no estoy tratando de penalizar a este niño. Me encanta la forma en que juega beisbol. No me gustaron sus payasadas después de que golpeó el jonrón. Podemos hacerlo sin eso. Solo tiene dos semanas en las Grandes Ligas, pero va a ser un buen jugador”, culminó Dave Martínez.