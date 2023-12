Así van boletas de A-Rod y Manny Ramírez al Salón de la Fama de MLB

Junto a Adrián Beltré, quien comanda la carrera, Álex Rodríguez y Manny Ramírez son los peloteros con orígenes dominicanos que se encuentran en la lista de elegibles para su exaltación al Salón de la Fama de la MLB en 2024.

En los últimos 10 años, 14 jugadores han sido elegidos al Salón de la Fama del Béisbol de la MLB en su primer año en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA). De momento, Beltré y Joe Mauer estarían alcanzando los votos necesarios para inmortalizarse en Cooperstown en el primer intento.

Tras completarse apenas el 12.8 por ciento del total de boletas calificadas, Beltré lidera la lista obteniendo el 98% de los votos, seguido de Todd Helton (85.7%) y Mauer (79.6%). Cabe recordar que para lograr la exaltación al Salón de la Fama se requiere terminar por lo menos con el 75%.

Le recomendamos leer Adrián Beltré comanda la carrera al Salón de la Fama de la MLB

Ahora, en el caso de Manny Ramírez y Alex Rodríguez, ambos culpables de uso de sustancias ilegales durante su carrera en las mayores, siguen de momento muy por debajo de lo votos que se requieren

para ganarse un lugar en el Salón de la Fama de Cooperstown.

El ex cañonero de los Red Sox registra el 49.6%, mientras que un peldaño más abajo está el ex antesalista de los Yankees, A-Rod, con el 44.9%. Todo parece indicar que este año los votantes tampoco perdonarán el pasado sombrío de ambas ex estrellas de la MLB.

Cabe mencionar que los periodistas votantes de la BBWAA tienen hasta el 31 de diciembre para emitir su voto. Los resultados se anunciarán el 23 de enero de 2024 en MLB Network.