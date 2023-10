Madrid. La Euroliga arranca de nuevo como una competición muy abierta y repleta de proyectos ambiciosos que buscan suceder al Real Madrid en el papel de campeón vigente tras la disputa de una final a cuatro que esta temporada tendrá lugar en el Mercedes-Benz Arena de Berlín.



Aspirar al título se ha convertido en una tarea cada vez más complicada y es por ello que algunos clubes no dudan en realizar importantes inversiones para reforzar sus plantillas con jugadores descontentos con su rol en la NBA y que desean enfrentarse a nuevos retos, atraídos por el potencial de un torneo muy exigente y un ambiente en las gradas que no se vive en Estados Unidos.



En este sentido, el nombre que ha centrado todas las miradas a lo largo del verano ha sido el del base de 33 años Kemba Walker, cuatro veces All-Star y que se une al Mónaco después de que el equipo de la liga francesa se situase el pasado curso entre los cuatro mejores de la competición.



Su caso no es el único ya que dos jugadores de gran importancia en la selección española como son los hermanos Juancho y Willy Hernangómez han tomado vuelo de vuelta a Europa para enrolarse en el Panathinaikos griego y en el Barça. A este último se le ha unido además Jabari Parker, en su día elegido como número 2 del draft del 2014 en la NBA por los Milwaukee Bucks.



Desde ese equipo ha llegado al Bayern de Múnich el español Serge Ibaka; desde los Cleveland Cavaliers se incorpora al Fenerbahce el brasileño Raul Neto; Frank Kaminsky y Pj Dozier son nuevos jugadores del Partizan procedentes de los Houston Rockets y los Sacramento Kings respectivamente; y el montenegrino Marko Simonovic ha firmado por el Estrella Roja tras pasar por los Chicago Bulls.



Movimientos de relumbrón procedentes de América y también entre los diferentes equipos que pelearán por el título.

El Panathinaikos revoluciona su equipo

En Grecia el Panathinaikos revoluciona su equipo con Kostas Sloukas (Olympiacos), Mathias Lessort y Ioannis Papapetrou (Partizan), Kostas Antetokounmpo (Fenerbahce), Luca Vildoza (Estrella Roja), Kostas Mitoglou (Olimpia Milano), dos ex ACB como Oleg Balcerowski (Gran Canaria) y Kyle Guy (Joventut), Jerian Grant (Türk Telekom) y Dimitris Moraitis (Peristeri).