El medallista olímpico Junior Alcántara comenzó a trillar el camino del oro en la 44 Copa Independencia de Boxeo, al imponerse por decisión unánime 5-0 al estadounidense Arturo Acevedo.



Alcántara, quien fue medalla de bronce en los 51 kilogramos de los Juegos Olímpicos de París 2024, está combatiendo en los 57 kilogramos, es decir que subió 6 kilos en el evento que se celebra en el anfiteatro de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), con dedicatoria a la vicepresidenta Raquel Peña.



Acevedo, de los Estados Unidos, intentó descifrar el estilo de Alcántara, quien alentado por el público fue superior en corta, media y larga distancia para merecer la votación de los 5 jueces.



En otro combate de la tercera cartelera, Welin Adames del equipo B de República Dominicana, aplicó RSC (Referí Suspende Combate), a Carlos Andrés Cuevas, de Santiago, en los 49-51 kilogramos. En el mismo peso, el canadiense Randy Polines se impuso 5-0 a Luis Carlos Pachay, de Panamá.



Héctor Rojas, del equipo B de Santiago, doblegó por decisión dejó zapatero 5-0 a Haran Sembhi, de Canadá en los 57 kilogramos. En otra refriega Joan Guzmán, de Santiago C superó por decisión de los jueces 5-0, a Keury Alcántara, del seleccionado B de República Dominicana.



El santiaguero Ángel Daniel Rodríguez salió airoso 4-1 frente al panameño Ivin Iberguen, de los 57 kilogramos.



La buena actuación de los dominicanos continuó cuando Misael Santana se i8mpuso 5-0 a Nathan Walcott, de Barbados en el peso de los 63 kilos.



En un apretado combate que finalizó 3-2, Miguel Ángel Encarnación del equipo de República Dominicana salió airoso sobre Aldo José Lorenzo, de Santiago.



Otro pleito de pura candela fue escenificado por Kuwadepp Manu, de Canadá y Eduardo Beckford, de Panamá, donde el primero se llevó el apretado triunfo 3-2, en la categoría de los 71 kilogramos. Jariel Núñez sacó un 5-0 a su favor, defendiendo los colores del país, frente al Serie 31 Alexis Guzmán del equipo B.



Freudis Franco del seleccionado B tricolor, salió victorioso contra Leandro Gil, de Santiago en los 71 kilos, cuando el local abandonó el pleito. Otro que abandonó fue Jean Carlos Reyes, de Santiago C, quien no aguantó los puños de Jacob Spencer, de los Estados Unidos en los 75 kilos.



Joshua Afori, de Canadá superó 4-1 a Israel Gil, de República Dominicana B en los 75 kilogramos. Finalmente, en el cierre de la cartelera, se enfrentaron Alessia Mansuelto, Canadá y Eve Bryson, Australia, quienes no pararon de lanzar golpes y donde bajó del ring con el triunfo, Bryson 3-2. La Copa Independencia de Boxeo continuará hoy a las 6:00 de la tarde, con la cuarta cartelera.