Juan Guerrero se lució en ambos lados de la cancha al conseguir 20 puntos y 15 rebotes, en el encuentro en el que Metros de Santiago superaron 110-105 a Leones de Santo Domingo, en un partido de la Súper Liga de la LNB celebrado en la Gran Arena del Cibao.



Guerrero también repartió tres asistencias, se robó dos balones y bloqueó un lance para los Metros, que con el triunfo pusieron su récord en 7-4 para acercarse a la clasificación hacia la fase de eliminación.

Brandone Francis colaboró con 22 unidades; Terrell Holloway se fue con 21 y 7 asistencias, mientras que Omar Silverio añadió 16 unidades y 4 asistencias y Jordan Gerónimo se fue con 14 en anotación y 9 tableros. Sir Jabari Rice añadió 10 tantos.



Por los Leones, que descienden a 5-6 y empataron en el standing con los Reales, Titanes, e Indios, Gerardo Suero aportó 20 puntos; Jayson Valdez 17 tantos, 7 tableros, 13 asistencias y 7 robos; Eloy Vargas 16 tantos con 9 rebotes; Trahson Burrel agregó 16 en anotación y Brayotin Ramírez 15.



Con un tiro de Silverio con 9:38 del cuarto período, los Metros extendieron a 22-2 su corrida para distanciarse 88-74. Los Leones no se quedaron de brazos cruzados y regresaron al juego con su propio rally de 11-0, completado por un triple de Saviñón con 6:42.



Ya con 3:46 por jugar, llegó un triple de Jhery Matos desde el lateral izquierdo que puso a los Metros en ventaja de 98-90.



De esa desventaja los Leones jamás pudieron recuperarse, aunque llegaron a ponerse detrás por 1 (105-106) a falta de 9.2 segundos para el pitazo final. La sentencia llegó con dos tiradas libres de Holloway, cuando restaban 7.6 en el reloj.



De esa manera, los Metros completaron la barrida en su serie particular de esta serie regular contra los Leones, a quienes superaron el pasado 23 de mayo con marcador de 122-119 en doble tiempo extra y en el Club Mauricio Báez.



Este jueves no hay actividad en La Súper Liga de la LNB, pero la acción regresará mañana con los Titanes del Sur que visitan a los Marineros de Puerto Plata en el Polideportivo Fabio Rafael González, mientras que los Leones de Santo Domingo recibirán a los Reales de La Vega en el Club Mauricio Báez.