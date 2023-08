Email it

El paso de Justin Minaya por la selección dominicana de baloncesto se quedará, al menos en este ciclo, en los menos de 13 minutos que participó en el juego de preparación ante la Universidad de Memphis.



El alero dominicano hizo oficialmente el anuncio de que no podrá estar junto al equipo quisqueyano en la venidera Copa Mundial de la FIBA que se celebrará a partir del 25 de agosto en sede compartida entre Japón, Filipinas e Indonesia.



Minaya sufrió una aparatosa caída en un intento de donqueo durante el encuentro celebrado en el Palacio de los Deportes frente a Memphis y tuvo que salir asistido del tabloncillo.



“Después de haber conversado con mi familia, doctores y mi agente, en conjunto hemos decidido que en este momento lo mejor para mí sería enfocarme en estar físicamente listo para el inicio del campamento de entrenamientos y también para la siguiente temporada”, escribió Justin en sus redes sociales.



El jugador de 6 pies y 6 pulgadas debutó en la NBA la pasada campaña firmando un contrato de 10 días con Portland Trail Blazers y vio acción en 4 partidos promediando 4.3 puntos por encuentro y 3.8 rebotes en 22.3 minutos.



“Desafortunadamente, esto no permitirá que pueda representar a la República Dominicana en la próxima Copa del Mundo”, expresó Minaya. “Si bien estoy sumamente decepcionado de no poder participar en el torneo, quiero agradecer a la Federación Dominicana de Baloncesto y sus oficiales, al staff de entrenadores y a mis compañeros por todo lo que han hecho por mí.”