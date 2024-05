La Semana de Vacunación de las Américas, que coincide este año con el 50 aniversario del Programa Ampliado de Inmunización, creado por la Organización Mundial de la Salud para inmunizar a los niños contra enfermedades prevenibles, es una jornada que siempre ha merecido nuestro apoyo.



Las vacunas son fórmulas que salvan vidas y las prolongan, porque ayudan al organismo a generar los anticuerpos para protegerse de virus y bacterias que antes eran incurables, como la poliomielitis o la tuberculosis, y hasta letales, como la viruela.



Aunque la ciencia ha avanzado lo suficiente como para detectar los intrincados mecanismos de las enfermedades y cada día descubre nuevas formas de atacarlas y erradicarlas, el panorama mundial no es nada alentador en cuanto a garantizar la salud de todas las personas.



De hecho, todavía existen más de 19 millones de niños en el mundo que no han sido vacunados o que no tienen las vacunas completas y corren el riesgo de contraer enfermedades mortales o que les generen discapacidad.



La meta de inoculación en República Dominicana para la jornada de este año fue fijada por las autoridades sanitarias en 749,334 dosis de vacunas contra la polio, aplicadas a infantes de uno a cinco años y más 200,000 a adultos mayores de 65 contra el neumococo.



Durante el lanzamiento de la campaña el pasado 25 de abril, se anunció la colocación de 1400 puestos de vacunación a nivel nacional y brigadas que se desplazarían por diferentes sectores de la capital y comunidades de todo el país.



En espera de los datos concretos sobre los resultados, hay que insistir en forma permanente, y no solo de manera coyuntural, en la importancia de las vacunas como protección vital, y que se cree conciencia y se brinde información objetiva a la población.



Hay que respaldar, también, los planes de inmunización del Estado y combatir con datos precisos la desinformación que esparcen los que dicen que las vacunas no sirven, lo cual aumenta los brotes de algunas enfermedades.



Y saludar lo oportuno de que precisamente en la Semana de Vacunación de las Américas en República Dominicana se haya aprobado la ley de tamizaje neonatal, un gran paso para diagnosticar enfermedades congénitas y hereditarias. Ojalá que su reglamento de aplicación no duerma el sueño de los justos y tampoco haya más dilación con la imprescindible ley de vacunas.