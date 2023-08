¡No hay mañana! Titanes del Distrito Nacional y Reales de La Vega medirán sus fuerzas en el séptimo partido de la serie final de La Súper Liga de la LNB, en la que el ganador levantará la Copa Banreservas.



El decisivo partido se jugará hoy, a las 8:00 de la noche en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, luego de que los Titanes empataran la serie a tres el pasado martes. Los dirigentes de ambas escuadras, Daniel Maffei, de los Reales y Joel Ramírez, de los Titanes, están conscientes de que la clave será limitar los errores.



“Debemos concentrarnos en hacer lo que mejor sabemos, que es jugar baloncesto. Tenemos que apoyarnos en nuestras fortalezas y, como las conocemos bien, tratar de no permitir que los Titanes hagan su juego”, refirió Maffei.



El técnico argentino indicó que realizarán los ajustes de lugar para no lucir como en el pasado encuentro.

Por su lado, Ramírez consideró que será un partido difícil por la forma en la que juegan los Reales en La Vega, aunque señaló que la actitud de su escuadra debe ser optimista para salir por la puerta grande.



“Sé que no será un juego fácil porque ellos son un gran equipo y juegan muy bien en su casa. Iremos con una mentalidad matadora, como decimos en el baloncesto, tenemos que estar positivos porque no hay mañana y debemos entregarlo todo en la cancha”, manifestó Joel.



Es la segunda vez que ambos equipos se miden en una final y en la primera ocasión los Titanes lograron el título, cuando en el 2008 se llamaban Constituyentes de San Cristóbal, en la era Lidoba, y fue ese el único trofeo de campeón alcanzado.