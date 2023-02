Email it

Derrick White anotó 23 puntos y ayudó a los diezmados Celtics de Boston resistir para vencer ayer 119-109 a Ja Morant y los Grizzlies de Memphis.



Sam Hauser agregó 20 unidades y empató su máximo de carrera de seis triples, el dominicano Al Horford tuvo 16 tantos y Payton Pritchard 12 por Boston, que ganó su cuarto duelo consecutivo. El astro Jayson Tatum no estuvo muy acertado al conseguir 16 puntos, atinando sólo 3 de 16 tiros de campo y fallando siete de ocho intentos de tres.



Morant lideró a los Grizzlies con 25 tantos, siete asistencias y seis rebotes, mientras que Desmond Bane tuvo 18 y Jaren Jackson Jr. terminó con 15 unidades y siete tablas.



Boston no contó con el base Marcus Smart, quien se perdió el décimo encuentro consecutivo con un golpe en el hueso del tobillo derecho. Tampoco jugaron el alero Jaylen Brown (fractura facial que sufrió con un codazo de Tatum) y el suplente Malcolm Brogdon (dolencia en el tendón de Aquiles).



Raptors vencen a Pistons



Fred VanVleet anotó 35 puntos, superando los 30 por novena vez esta temporada, la mejor marca de su carrera, y Pascal Siakam agregó 28 para que los Raptors de Toronto vencieran 119-118 a los Pistons de Detroit para su cuarta victoria en cinco juegos.



Scottie Barnes anotó 20 puntos y Precious Achiuwa tuvo 11 y 11 rebotes para Toronto, que logró su segunda victoria consecutiva sobre Detroit después de perder los seis encuentros anteriores. Toronto tiene marca de 20-7 en todos los tiempos cuando VanVleet anota 30 puntos o más. Bojan Bogdanovic anotó 33 puntos, Alec Burks tuvo 21 y Hamidou Diallo y Jaden Ivey lograron 18 cada uno para los Pistons.



Zion agrava su lesión



La estrella de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, agravó su lesión en el tendón de la corva y se perdería varias semanas más allá del receso del Juego de Estrellas, dijo ayer el vicepresidente de operaciones de básquetbol, David Griffin.



Williamson, quien ha estado fuera desde que sufrió la lesión en un juego el 2 de enero, será revaluado cuando el equipo regrese de la pausa del Juego de Estrellas. Griffin sostuvo que el contratiempo ocurrió en la duela y que Williamson había progresado hasta el trabajo de tres contra tres.