Carmelo Anthony, el alero estrella que llevó a Syracuse a un campeonato de la NCAA en su única temporada universitaria y pasó 19 años en la NBA, anunció ayer su retiro.



Anthony, quien no estuvo en la NBA esta temporada, se retira como el noveno anotador en la historia de la liga. Solo LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain y Shaquille O’Neal anotaron más que Anthony, quien termina su carrera con 28,289 puntos.



“Ahora ha llegado el momento de decir adiós… al juego que me dio propósito y orgullo”, dijo Anthony en un mensaje grabado en video anunciando su decisión, que describió como “agridulce”.



El legado de Anthony ha estado seguro durante mucho tiempo: termina sus días como jugador después de ser seleccionado como uno de los 75 mejores jugadores en la historia de la NBA, 10 veces All-Star, campeón de anotaciones y seis veces All-NBA.



Y aunque nunca llegó a las Finales de la NBA (solo jugó una vez en las finales de conferencia, con Denver contra el eventual campeón Los Ángeles Lakers en 2009), Anthony también sabía lo que era ser un campeón.



Fue el jugador más destacado de la Final Four de 2003 cuando llevó a Syracuse al campeonato nacional, y ayudó a USA Basketball a ganar el oro olímpico tres veces: en Beijing en 2008, en Londres en 2012 y en Río de Janeiro en 2016.



Anthony jugó 31 partidos en cuatro apariciones en los Juegos Olímpicos, la mayor cantidad de cualquier jugador masculino de Estados Unidos en la historia.