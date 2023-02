El escolta de los Celtics de Boston, Jaylen Brown, dijo que todavía no está seguro de su estado para el Juego de Estrellas del próximo fin de semana en Salt Lake City, después de sufrir una fractura facial en una victoria sobre los Sixers de Filadelfia.



“Lo estoy tomando día a día en este momento”, dijo Brown antes de la victoria de los Celtics por 119-109 contra los Memphis Grizzlies en el TD Garden el pasado domingo. “Estoy dejando que baje la hinchazón, dejando que el dolor disminuya, y luego iré a partir de ahí”.



“Por lo tanto, no puedo tomar ninguna determinación a largo plazo porque solo lo estoy tomando día a día”, sostuvo. Brown sufrió la lesión cuando chocó con su compañero de los Celtics, Jayson Tatum, cuando ambos perseguían un balón suelto. “Estoy sintiéndome mucho mejor seguro”, destacó Brown. “Todavía tengo un poco de dolor, pero me siento mejor”, prosiguió. Brown dijo que usará una máscara, algo que no ha hecho antes, y dijo que el proceso de colocarse una ha sido “divertido”.