Ganará 31.8 millones de dólares la próxima temporada. US$52.3 millones cuando el contrato entre en vigor y US$69.1 millones en la estación 2028-29

La estrella de los Boston Celtics, Jaylen Brown, acordó ayer firmar el acuerdo más rico en la historia de la NBA: una extensión de contrato supermax de cinco años y US$304 millones, dijo su agente Jason Glushon a ESPN.



Brown y Glushon se reunieron con la gerencia y los propietarios de los Celtics el domingo por la noche en Boston, para finalizar los elementos restantes del acuerdo histórico que mantiene al dos veces All-Star bajo contrato hasta la temporada 2028-2029.



El acuerdo de Brown supera la extensión de US$276 millones del dos veces MVP Nikola Jokic con los Denver Nuggets, un incremento basado en el aumento del tope salarial y los ingresos de la liga. Brown, de 26 años, se hizo un examen físico el lunes en Boston para concretar el trato. Brown se convirtió en elegible para la extensión supermax de cinco años con los Celtics al obtener los honores del segundo equipo All-NBA en 2022-2023.



Brown y su compañero de equipo Jayson Tatum, que es elegible para una extensión supermax el próximo verano, constituyen uno de los dúos más productivos de la NBA y las piedras angulares de los Celtics.



El jugador promedió 26.6 puntos, la mejor marca de su carrera, y 49% de tiros la temporada pasada. Ganará US$31.8 millones la próxima temporada en el último año de su contrato anterior.



Brown está programado para ganar US$52.3 millones cuando el contrato entre en vigor por primera vez durante la temporada 2024-25 y US$69.1 millones en 2028-29, el último año del acuerdo. No es elegible para una cláusula de no intercambio porque firmó una extensión.



Tatum y Brown se combinaron para 56.7 puntos por juego la temporada pasada, la cuarta mayor cantidad de un dúo desde la fusión de 1976-77, según la investigación de ESPN Stats & Information. Ambos también anotaron 30 puntos en 10 juegos, una hazaña que solo Shaquille O’Neal y Kobe Bryant lograron en las últimas 30 temporadas.



Brown progresó como creador de tiros la temporada pasada con el 54% de sus tiros acertados sin asistencia, 1.15 puntos por avance directo, el máximo de su carrera, según Second Spectrum.



Los Celtics llegaron a los playoffs en cada una de las siete temporadas de la NBA de Brown, incluidas las Finales de la NBA en 2022 y tres viajes a las Finales de la Conferencia Este. Boston seleccionó a la exestrella de la Universidad de California-Berkeley con la tercera selección general en 2016.