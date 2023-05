La principal estrella del Heat está convencido de que estarán en la final. De su lado, el dirigente de los Celtics señaló que el equipo está bien acoplado

Jimmy Butler, líder de los Miami Heat, aseguró que sigue convencido de que su equipo logrará avanzar a las finales de la NBA y destacó que no va a “permitir que nadie deje de creer” en sus opciones de triunfar, después de la dura derrota sufrida en casa contra los Boston Celtics que forzó el séptimo y decisivo partido en el TD Garden. “El baloncesto es divertido, muy entretenido. Podemos hacerlo, sé que lo haremos. Tenemos que ganar fuera y ganar en un ambiente muy complicado”, dijo Butler. “Hemos perdido y tenemos trabajo por hacer. En el banquillo dije a los chicos que si yo hubiera jugado mejor, no estaríamos en esta posición. Si juego mejor, jugaremos todos mejor”, afirmó.



Butler aseguró que está “orgulloso de los chicos” porque nunca dejaron de luchar y avisó de que no va a “permitir que nadie deje de creer” en las pocas horas que faltan para el séptimo partido, fijado para esta noche en el TD Garden. El entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, también intentó mantener alta la moral de sus jugadores pese al durísimo golpe psicológico recibido en casa. “Esta es una gran serie. No sé cómo lo haremos, pero iremos allí y lo conseguiremos”, prosiguió.



De su lado, Joe Mazzulla, técnico de los Boston Celtics, aseguró que su equipo “se une en los momentos más complicados”, después de triunfar por 104-103 en el campo de los Miami Heat y de forzar el séptimo partido en Boston para acceder a las Finales de la NBA. “Es uno de los mejores vestuarios en los que he estado. En los momentos más complicados se une”, subrayó Mazzulla. Los Celtics perdían 103-102 con tres segundos en el cronómetro del cuarto período, pero una milagrosa canasta de Derrick White con 0.1 en el luminoso les dio un triunfo que igualó 3-3 la serie y que forzó un séptimo y decisivo partido. “Fe, amor, unión, físico, creer, esperar”, fueron las palabras usadas por Mazzulla para explicar cómo hizo su equipo para mantenerse con vida en la serie contra los Heat.