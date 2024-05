Jayson Tatum encestó anoche 33 puntos para que el equipo de Boston se impusiera 109-102 y así aumente la ventaja 3-1 de su serie de playoffs

Los Boston Celtics dejaron tocados ayer a los Cleveland Cavaliers, huérfanos de Donovan Mitchell, al vencerlos 109-102 por segunda vez consecutiva a domicilio y al tomar ventaja 3-1 en la serie de segunda ronda de los ‘playoffs’ del Este de la NBA, por lo que podrán sentenciar su pase a las finales con un triunfo mañana en el TD Garden.



Con LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers y campeón NBA en 2016 con los Cavaliers, sentado a pie de pista, Cleveland estuvo en el partido hasta el final, pero las ausencias de Donovan Mitchell y Jarrett Allen acabaron pasándoles factura. Jayson Tatum lideró la victoria de los Celtics con 33 puntos, once de 25 en tiros de campo y un perfecto nueve de nueve desde la línea de libres. Aportó además once rebotes, cinco asistencias y dos robos.



Contó con el apoyo de Jaylen Brown, con 27 puntos y ocho rebotes, y con una valiosa aportación de 16 puntos, siete rebotes y cinco asistencias de Jrue Holiday.



El equipo de Joe Mazzulla no pudo contar una vez más con el letón Kristaps Porzingis. El dominicano Al Horford fue titular y firmó seis puntos, seis rebotes y un tapón en 28 minutos en pista.



El único tapón de la noche de Horford llegó en el cuarto período, ante Darius Garland, importante para cortar los intentos de remontada de unos Cavs que tuvieron quince puntos de desventaja y que los recortaron a cinco en el cuarto período con un parcial de 12-2.



Los Celtics mantuvieron su balance perfecto fuera de casa en estos ‘playoffs’, con cuatro victorias de cuatro. Las únicas dos derrotas de su postemporada llegaron en el TD Garden, donde en la campaña regular habían tenido un notable balance de 37-4. También en la serie contra los Heat los Celtics habían perdido el segundo partido en casa, antes de sellar el pase de ronda con dos victorias en Miami, rubricadas en Boston en el quinto encuentro.