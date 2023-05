Email it

Golden State se enfrentará, en la segunda ronda, a los Lakers de Los Ángeles. Miami Heat le ganó el primero a los Knicks de Nueva York

Stephen Curry fijó un récord personal en los playoffs al anotar 50 puntos en un decisivo séptimo partido y volvió a sacar la estirpe para mantener a flote a los Warriors de Golden State en su empeño por repetir como campeones al derrotar ayer 120-100 a los Kings de Sacramento, y acceder a las semifinales de la Conferencia Oeste. Curry sumó la mayor cantidad de puntos en un séptimo duelo en la historia de la NBA al eclipsar la producción de 48 de su excompañero Kevin Durant para los Nets ante Milwaukee en 2021. Kevon Looney fue la otra figura sobresaliente al recuperar 21 rebotes.



Tras quedar abajo 2-0 en esta serie, los Warriors debieron ganar dos partidos como visitantes ante la hostil afición de Sacramento. Se convirtieron en los primeros campeones reinantes de la liga que pierden los primeros dos partidos y ganan una serie de postemporada.



Ahora, Golden State tendrá como rival a LeBron James y los Lakers de Los Ángeles en una semifinal del Oeste que evocará las Finales de la NBA que James protagonizó contra los Warriors en su etapa con Cleveland. El primer partido será mañana en el Chase Center de San Francisco. Sacramento — tercer preclasificado en el Oeste — se despidió tras una temporada de resurgimiento bajo la dirección de Mike Brown, ganador del premio al Entrenador del Año.



Después de poner fin a una sequía de 16 años sin clasificarse a los playoffs, la más larga en la historia de la NBA, Sacramento no pudo avanzar a la segunda ronda por primera vez desde 2004. Curry encestó 20 de sus 38 lanzamientos, incluidos siete triples. Domantas Sabonis se destacó con 22 puntos, ocho rebotes y siete asistencias para los Kings. Pero los Warriors neutralizaron al astro De’Aaron Fox, que anotó 16 puntos (5 de 19 en tiros al aro) al disputar su tercer juego con el dedo índice fracturado en su mano de lanzar.



Butler comandó a Miami



Jimmy Butler registró 25 puntos y 11 rebotes y el Miami Heat siguió su marcha arrolladora tras colarse con lo justo a los playoffs, imponiéndose 108-101 sobre los New York Knicks en el primer juego de las semifinales de la Conferencia Este.



Gabe Vincent anotó 20 puntos para el Heat, que venía de convertirse en el primer octavo preclasificado que elimina al número uno – tumbando a Milwaukee en la primera ronda – y sin dar indicios de ser un equipo que necesitó ganar un partido de la repesca para apoderarse de la última plaza de postemporada en el Este.



Promediaron 124 puntos en esa serie, con Butler firmando 37,6 por juego. Para ganar este partido, no obstante, debieron recurrir al férreo trabajo defensivo y recuperación de rebotes que tradicionalmente les ha servido en esta parte del año.



RJ Barrett marcó 26 puntos y Jalen Brunson sumó 25 para los Knicks. Los quintos del Este alcanzaron la segunda ronda de los playoffs por primera vez desde 2013. Empezaron a todo vapor y lideraron durante la mayor parte del primer tiempo, pero el Heat eventualmente fue aquietando a los espectadores del Madison Square Garden. El segundo juego se disputará mañana.