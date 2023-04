Email it

El gerente general Nico Harrison expresó su optimismo de que los Dallas Mavericks lograrían su principal prioridad de temporada baja de volver a firmar a Kyrie Irving luego de la entrevista de salida del jugador con la franquicia. “Creo que las cosas que dijo en el camino sobre cómo se siente aquí, cómo se siente apreciado, cómo se siente aceptado y cómo se le permite ser él mismo, esas son las cosas que dijo de manera consistente”, dijo Harrison el martes, un día después de reunirse con Irving. “Eso es lo que me da el optimismo de que quiere estar aquí”.



Los Mavericks cambiaron por Irving en enero con el entendimiento de que Irving no tenía intención de discutir una extensión de contrato, que se habría limitado a dos años.



Irving es elegible para firmar por hasta 272 millones de dólares durante cinco años con los Mavericks, quienes poseen sus derechos cuando ingrese a la agencia libre, o aproximadamente 202 millones de dólares por cuatro años con otra franquicia. Irving no estuvo disponible para los medios después de que terminó la temporada de Dallas el domingo.