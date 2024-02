El Tribunal Superior del condado de Mecklenburg (Carolina del Norte) desestimó tres cargos penales contra el alero de los Charlotte Hornets, Miles Bridges, debido a “pruebas insuficientes para justificar el procesamiento”, según un expediente judicial obtenido por ESPN.



El expediente afirma que, debido a declaraciones contradictorias derivadas de un incidente de octubre que resultó en daños a un vehículo, “dada la falta de pruebas suficientes para superar la inconsistencia de estos relatos, el estado no tendría éxito en el juicio”.



Los fiscales dijeron en el expediente que la víctima, la exnovia de Miles Bridges, dio declaraciones contradictorias a la policía y luego dijo que no estaba segura de cómo se causaron los daños. “La evidencia iba a demostrar que Miles Bridges era inocente y que íbamos a ganar el juicio”, dijo el abogado de Bridges, Allen Brotherton.



La oficina del fiscal de distrito del condado de Mecklenburg no hizo más precisiones. Los Hornets no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.